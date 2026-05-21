お笑いコンビ・三四郎の小宮浩信が年下芸人にビールを飲むよう再三催促し、かまいたち濱家に「ほんまやめろや」「今のはアカン」と窘められた。

【映像】小宮に強要された年下芸人

5月20日放送のテレビ朝日系バラエティー番組 『かまいガチ』では、3人一組で2時間食べまくり合計体重5kg増を目指す「ちょうど5キロ太るねん」を実施。5kgピタリ賞には賞金10万円、最下位は3チームにかかった飲食代全額自腹というルールで3チームが競い合った。

濱家チーム、山内チーム、みなみかわチームに分かれ、第1ステージでは濱家チームが『はま寿司』、山内チームが『牛角』、みなみかわチームが『銀だこハイボール酒場』を訪れた。

濱家チームのメンバーは、かまいたち・濱家隆一、三四郎・小宮浩信、こたけ正義感

の3人。席につき、濱家が「制限時間45分。で、制限時間経過後に3人の中の誰かの体重を1人だけ量れます。だからそれを目安にどれぐらい増えててっていうのを、ちょっとその後もやっていこうってことですね」とルールを説明すると、こたけは「え、同じ量食べた方がいいってことですか？じゃあ量る時に」と提案。

濱家が「あ、それ、今までやったことなかったかも」と言うと、こたけは「なんで今までやってなかったんですか」とツッコミ。「頭脳派がいてなかった」と答えると、小宮も「まあ、言うのも何なんですけど、IQが高い人がいなかった」「たしかに」と納得し爆笑した。

そして濱家が「お酒もいいよ、この後仕事ないんやったら」と言い出すと、小宮が「ビールいきたい」と即答。こたけも「あ、全然、飲めます、はい」と同意し、3人は生ビールを注文した。

他にも、まぐろ、えびやタコ、赤貝などを3つずつ注文し「めっちゃ美味い」「美味すぎるやろ」と会話をしながら順調に食べ進める3人だが、小宮は遮るように「ちょっとビールが…（残りが）多いからちょっと少なく。（食べる量）合わせようって言ったの誰だっけ？」と年下であるこたけに厳しい圧力。

高圧的な物言いに、濱家は思わず吹き出しつつ「うわ、イヤな…」とツッコむも、小宮は「別にアルハラとかじゃなくて。合わせようと…頼むよ」と譲らず、こたけは「分かりますけど、はい」とジョッキに口をつけた。

するとここで濱家が「俺は、体ごついけど…まあま（お腹に）キテる」と告白。「ええ？」「嘘でしょ」「はやくない？」と2人が驚くと、濱家は「半分はきてるでしょ？」と賛同を求めるも「半分もきてないっすよ」「2割くらい」とあっさり否定される。

さらにこたけが「え、マジすか」とツッコんだ瞬間、再び小宮が「もう、ちょっと飲んでもらっていい」とキツめに促すと、こたけは苦笑しつつも「いや、食べてくださいよ」と反撃。

濱家は「ほんまやめろ。なあ、いまのアカンよな」と小宮を叱り、こたけは「今のは強要罪でいけます」と指摘した。

（かまいガチ）