EXILEが、株式会社ワークマンとのコラボプロジェクト「EXILE×ZERO-STAGE/WORKMAN」から誕生した新製品「ZERO-STAGEファンウェア」のTVCMに新曲「24karats GOLD LEGACY feat.松本孝弘」が起用されたことを発表した。

TVCMにはEXILE TAKAHIRO、橘ケンチ、EXILE TETSUYAが出演。ZERO-STAGEファンウェアの最大の特徴で、これまでファンウェアの難点でもあった「風船のような膨らみ」を極限まで抑えたスタイリッシュさを伝える映像に仕上がっているという。なお、CMは明日より放送開始となる。

◆新TVCM／新TVCMメイキング映像

気象庁は、4月17日に最高気温が40℃以上の日の名称を「酷暑日」に決定。さらに4月21日には5月〜7月の向こう3カ月の天候の見通しは全国的に平年より高い見通しと発表している。株式会社ワークマンは、異常気象により日本の夏は災害級の暑さといわれるようになる中で、「涼しさは着てつくる時代へ」をコンセプトに作業客だけではなく一般客もターゲットに「酷暑日」対策をサポートしていくという。