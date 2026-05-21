フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が21日までに自身のインスタグラムを更新。チビ白Tシャツ＆デニム姿の“古民家ショット”を公開した。

「土屋一昭さんがつくられたツッチーハウスに行ってきました」と、ネイチャーガイドの土屋一昭氏がオーナーの御岳渓谷の古民家を訪れたことを報告。

チビ白Tシャツ＆デニム姿で自然に溶け込んでいるショットをアップし「自然の中にいると、食べることも、生きることも、すごくシンプルに感じます」などとつづった。

この投稿にフォロワーらからは「美しい」「スタイル抜群」「健康美」「大自然の中で最高すぎるね」「あまりにも素敵すぎます、何度も繰り返し見てしまいます」「新緑が光ってて気持ちよさそうですね」「めっちゃ爽やか」などの声が寄せられている。

堀江は、剛柔流空手の有段者で、自称「日本一強いアナ」。チャイナ服姿での瓦割り動画が300万PV超の人気となっており、「チャームポイントはふくらはぎです」と明かしている。

アナウンサー業のほかに、訪問型の保育事業を手がける会社の経営も行っている。