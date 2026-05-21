心理学者で明星大の藤井靖教授が21日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）にリモートで生出演し、栃木県上三川町で14日に起きた強盗殺人事件で、被害者殺害の手口について見解を示した。

同町の住宅に押し入り、住人の富山英子さん（69）を殺害するなどした疑いで、県警下野署捜査本部は、神奈川県相模原市、川崎市の16歳少年4人と、犯行の指示役とみられる横浜市港北区の無職竹前海斗容疑者（28）と、妻の無職美結容疑者（25）を逮捕した。上位に指示役がいる可能性もあり、匿名・流動型犯罪グループ（匿流）とみて捜査を続ける。

富山さんの死因は胸部などの刺し傷による失血性ショックで、他にも20カ所以上の刺し傷や打撲があった。また少年らは、住宅に侵入した際、富山さんの飼い犬も殺していた疑いがあることが分かった。

残忍な犯行について、容疑者の心理を問われた藤井氏は「犬の殺害については、指示役から指示されていたとすると、残虐な犯行の準備運動というか、まず犬を殺害させることで、心理的ブレーキを外させて、ということも考えられます」と考察した。

また「海外の強盗なんかだと、周囲の発覚リスクを避けるためにまず犬を殺すみたいなのがマニュアル化されている場合もあるんですね」と述べ、海外での犯行の実態にも触れた。