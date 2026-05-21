ハッピーターンの“魔法の粉”が焼肉に！？　牛角とのコラボメニュー4種が登場

ハッピーターンの“魔法の粉”こと「ハッピーパウダー」と「焼肉」の相性やいかに？

焼肉チェーン「牛角」と、亀田製菓の「ハッピーターン」がまさかのコラボレーション。期間限定メニュー全4商品が、5月25日より全国の牛角および牛角食べ放題専門店で販売されます。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 甘じょっぱい焼肉？新体験の「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」

本企画は2026年に創業30周年を迎える牛角と、同じく2026年に誕生50周年を迎えるハッピーターンという、アニバーサリーイヤーを迎えた両ブランドによる異色のコラボレーション。

ハッピーターンの最大の特長である“甘じょっぱさ”を焼肉で楽しむ新体験として、亀田製菓監修のもと独自の「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」が開発されました。

メニューはお肉3種とデザート1種の計4品がラインナップされています。開発にあたっては牛角のすべての肉で試作が行われ、肉の種類や部位ごとの味の特長、網の上で焼く際に落ちる脂の量まで考慮してパウダーの調整が行われたそうです。

食べ方にも遊び心が詰め込まれており、あらかじめパウダーが“かかった”状態のお肉を焼き、焼き上がったお肉にさらに追いパウダーを“つけて”味わうという「Wしあわせ」仕様。これにより、肉の脂のうま味や香ばしさとパウダーが重なり合い、クセになる味わいが楽しめるとのことです。

■ カルビからアイスまで バリエーション豊富なコラボメニュー4品

「ハッピー豚カルビ」は528円（税込）、ハーフは308円（税込）で提供され、パウダーの甘じょっぱさが豚カルビのうま味と絶妙にマッチする一品。また、ピートロ（豚トロ）の脂の甘みとサクサク食感にパウダーが合わさるヤミツキ必至の「ハッピートロ」は、638円（税込）、ハーフ385円（税込）となっています。

さらに、ジューシーでクセのない鶏もも肉を使用し幅広い世代が楽しめる味わいに仕上げた「ハッピーチキン」が528円（税込）、ハーフ308円（税込）で登場。デザートには、牛角の看板デザートをハッピーパウダーの風味を活かして“甘じょっぱデザート”へとアレンジした「牛角アイス〜ハッピーターン味〜」が319円（税込）で用意されています。

これら全4商品は単品だけでなく、食べ放題の「全コース」でも注文が可能となっています。販売期間は2026年5月25日から7月5日までを予定していますが、各店ともに対象商品がなくなり次第終了となります。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026052105.html