舘ひろし、映画で役として「泣かないで」歌唱「いろいろ苦労しました」
俳優・舘ひろし（76）、南野陽子（58）が20日、都内で行われた映画『免許返納!?』（6月19日公開）のプレミアムイベントの舞台あいさつに参加した。
【集合ショット】ダンディー＆エレガント！舘ひろし＆西野七瀬＆黒川想矢ら集結
本作で舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘。かつてアクションで一世を風靡（ふうび）した南条は、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれていく。世論とマネージャーの説得に抗いながら、「まだハーレーに乗ってショットガンをぶっ放したい」と訴える南条の姿を、ユーモアと疾走感たっぷりに描く。
劇中で、舘は南野とデュエットで自身の名曲「泣かないで」を披露するシーンも。役として自身の楽曲を披露したことについて舘は「台本をいただいた時に『泣かないで』をカラオケで歌うと書いてあった。少し歌えばいいのかなと思ったら、ちゃんと歌った（笑）。いろいろ苦労しました」と照れ笑いを浮かべていた。
舞台あいさつには西野七瀬（31）、黒川想矢（16）、真矢ミキ（62）、宇崎竜童（80）、河合勇人監督（57）も登壇した。
南条のマネージャー・川奈舞役に西野七瀬、南条との出会いで人生が変わる少年・来宮亮役に黒川想矢、南条と一時代を築いた俳優仲間・尾崎誠役に宇崎竜童、尾崎の二番目の妻でクールな弁護士・木村暁子役に真矢ミキが配役されている。
【集合ショット】ダンディー＆エレガント！舘ひろし＆西野七瀬＆黒川想矢ら集結
本作で舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘。かつてアクションで一世を風靡（ふうび）した南条は、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれていく。世論とマネージャーの説得に抗いながら、「まだハーレーに乗ってショットガンをぶっ放したい」と訴える南条の姿を、ユーモアと疾走感たっぷりに描く。
舞台あいさつには西野七瀬（31）、黒川想矢（16）、真矢ミキ（62）、宇崎竜童（80）、河合勇人監督（57）も登壇した。
南条のマネージャー・川奈舞役に西野七瀬、南条との出会いで人生が変わる少年・来宮亮役に黒川想矢、南条と一時代を築いた俳優仲間・尾崎誠役に宇崎竜童、尾崎の二番目の妻でクールな弁護士・木村暁子役に真矢ミキが配役されている。