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カウンセラーが解説する嫌味な人の撃退法、最大の反撃は「反応をつまらなくする」こと

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

Ryota（カウンセラー、作家）が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【具体例】嫌味を言う人の方から勝手に離れていく方法7選／穏やかな反撃を覚えましょう！」と題した動画を公開した。動画では、嫌味を言う人が自ら離れていくための「7つの対処法」について、具体的な心理メカニズムとともに解説している。



Ryota氏はまず、嫌味を言う人の心理について「自分の人生に不満や不安があり、自分に自信がない証拠」だと指摘する。彼らは劣等感から他人をターゲットにし、「自分をかまってほしい」という欲求から嫌味を口にするという。



この心理を踏まえ、Ryota氏は効果的な対策を順に提示。1つ目は「反応をつまらなくする」ことだ。相手は反応を求めているため、直球で受け流すことで相手にとって「つまらない人」になるのがよいと語る。また、「抑止力を育てる」ことも重要であり、嫌味を言う人は「勝てる相手」を選んでいるため、過去に反撃した経験を伝えたり、外見で自我を出したりして「勝てない相手」だと思わせる手法を紹介した。



さらに、「相手の課題を相手に知らせる」方法として、「それ嫌味ですよね」と直接聞き返すアプローチも挙げている。相手は意地悪をしている自覚を認めたくないため、慌てて否定したり、距離を置いたりする傾向があるとした。



動画の終盤では、「声のトーンを落とす」「すぐに別の話題にする」といった、感情を消して会話の主導権を握るテクニックも解説。Ryota氏は一連の方法について「実験と思ってぜひともやってみてほしい」と呼びかけ、嫌味を言う相手にエネルギーを使わず、穏やかに自分を守るための知識を伝えている。