ポンドが堅調に推移、英ＣＰＩは予想下回るも＝ロンドン為替



４月英ＣＰＩは前年比+2.8％と前回の+3.3％から伸びが鈍化、市場予想+3.0％を下回った。発表とともにポンド売り反応がみられたが、続かず。足元では買戻しが優勢になっている。ＣＰＩの伸び鈍化については、昨年データが急上昇したことを受けたベース効果や一過性の材料などが指摘されている。また、エネルギー価格高騰を受けて、ＰＰＩ（投入）は前年比+7.7％と前回の+5.3％や市場予想+6.3％を大きく上回っており、コストプッシュインフレの強さが示されていた。



ポンドドルは1.3376付近まで売られたあとは1.3407付近まで買われる動きで、本日これまでのレンジを形成している。



GBP/USD 1.3392 GBP/JPY 212.82 EUR/GBP 0.8664

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