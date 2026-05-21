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「捨てられたというか、取り残されたような」大阪市のシャッター商店街。再開発できない“取り壊せない事情”とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ゆっくり遺産の探検隊」が「【頭上から瓦礫が落ちてくる】マジで危険だけど閉鎖できない…大阪市の繁華街の一角が完全に衰退していました【ゆっくり解説】」を公開した。大阪市港区にある弁天町駅周辺の商店街を例に挙げ、かつての活気が失われシャッター街となってしまった背景には、車社会の到来と再開発の難しさがあるという結論を提示した。



動画の案内人は、1日の平均乗車人員が約3万5000人というJR弁天町駅から徒歩10分圏内にある「南市岡11番街」を訪れる。ここはテレビ番組の企画でシャッター商店街の全国10位として紹介されたこともある場所だ。アーケードの屋根は破れ、サビついたシャッターが閉まったままの店舗が立ち並んでおり、案内人は「手入れされていない感じが、捨てられたというか、取り残されたようなイメージになる」と表現する。



さらに南へ進むと、昭和27年に名付けられた「繁栄商店街」へと繋がる。この地域は高度経済成長期には地域住民の生活の場として賑わっていたが、時代の流れとともに客足が遠のいた。その大きな要因として、車社会の到来による郊外の大型ショッピングモールの誕生や、駅に直結する商業施設へ客が流れたことを挙げる。人々の生活様式が変化し、わざわざ足を運ぶ場所ではなくなったのだ。



また、こうした昔ながらの商店街が抱える構造的な問題として、深刻な後継者不足に言及。「店主が2階に住んでいて取り壊しができない」と語り、新規出店や再開発が進まない複雑な実態を指摘している。



一方で、安価な手打ちうどん店や老舗のお好み焼き屋など、昔から地元で愛され「行く理由がある店は残っている」ことも事実である。ただ古い建物を残すのではなく、店舗や土地の所有者が異なる中でどのように街の活気を再構築していくのか。大阪市の商店街の現状は、日本の多くの地域が抱える衰退のメカニズムを浮き彫りにする形となった。