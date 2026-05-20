「大相撲夏場所・１１日目」（２０日、両国国技館）

幕下最下位格で初土俵を踏んだ大森（２２）＝追手風＝がプロ初黒星を喫し５勝１敗となった。東三段目６枚目の旭富士（伊勢ケ浜）に寄り切られた。旭富士は無傷６連勝で、序ノ口デビューから２０連勝とした。

モンゴル出身で研修生時代から伊勢ケ浜部屋の関取衆と五分以上に渡り合い、“史上最強の新弟子”の異名を誇る旭富士。大森は端正な顔立ちとスピードを生かした勝ちっぷり、旭富士の連勝を止める期待感から、多くの報道陣、角界関係者の注目を集めた一番となっていた。

大森がさっと右下手を引くも、そのまま膠着（こうちゃく）。先に動いたところで、相手の寄りになすすべなく後退して土俵を割った。

大森は「相撲が止まってしまって、相手の相撲になってしまった。強かった。でも楽しかった。次は勝てるようになりたい」と語った。下手を取って頭をつけてから攻める作戦通りには進まなかった。「地力が強いと思った。相手は僕が動くのを待っていた」と語った。

プロ初黒星も「次に生かしたい」と語った大森。幕下優勝の可能性は消えていないだけに、七番相撲へ前を向いていた。