東京都の看護師求人の平均給与

以下はジョブメドレーに掲載されている東京都の看護師正職員求人（2,664件）の給与データです。

下限平均 月給 30.9万円 年収換算 約432万円 中間平均 月給 35.0万円 年収換算 約490万円 上限平均 月給 39.1万円 年収換算 約548万円

年収は月給×14ヶ月（賞与2ヶ月分）で算出

求人票には「28万円～42万円」のように給与幅が記載されており、実際の給与はこの幅のなかで経験年数や資格によって決まります。この記事では、下限・中間・上限それぞれの平均を集計し、中間の数字を平均年収の目安としています。

東京都の看護師求人の給料・時給分布

東京都の看護師求人では、月給30～35万円未満の求人（853件）が最も多く、求人全体の32%となっています。

求人件数

※各帯は下限以上・上限未満で集計

パート・アルバイト

パート・アルバイトでは、時給1,800～2,000円未満の求人が多く、1,800～1,900円未満が201件、1,900～2,000円未満が208件となっています。一方、時給3,000円以上の求人は訪問看護ステーションが中心です。訪問件数に応じた訪問手当が給与に上乗せされる事業所では、時給が高くなりやすい職場もあります。

求人件数

※各帯は下限以上・上限未満で集計

【施設別】東京都の看護師求人の平均月給・年収

施設の種類によって給与水準は異なります。最も月給が高い職場は、訪問看護ステーションで平均月給は約38.8万円（年収換算：約543万円）です。

東京都の正職員求人を見る

パート・アルバイト

パート・アルバイトでも、施設の種類によって時給に差があります。正職員同様、訪問看護ステーションが最も高く、2位の診療所を167円上回る結果となりました。

東京都のパート・アルバイト求人を見る

【エリア別】東京都の看護師求人の平均月給・年収

市区ごとの求人を確認すると、最も平均月給が高いエリアは渋谷区（37.8万円）で、最も低い青梅市（30.0万円）と比べると、7.8万円の差があります。

順位 市区 平均月給 年収換算

※求人数が10件以下の市区は集計対象外

順位 市区 平均月給 年収換算

全43市区を表示する ▼

パート・アルバイト

パート・アルバイトも、エリアによって時給に差があります。最も平均時給が高い豊島区（2,217円）と最も低い昭島市（1,837円）では380円の差がみられました。

順位 市区 平均時給

※求人数が10件以下の市区は集計対象外

順位 市区 平均時給

全34市区を表示する ▼

東京都で働くジョブメドレー会員の平均年収 ここからは、ジョブメドレー会員のプロフィール情報から集計した年収データを確認します。東京都で働く看護師会員（正職員・560名）の平均年収は532万円、中央値は510万円でした。

看護師は年齢が上がるにつれて年収も増える傾向があります。東京都で働く20代看護師の平均年収は499万円、30代は516万円、40代以降は551万～600万円で推移しています。

平均年収

経験年数別の平均年収

経験1年未満で483万円、7年目に542万円と、長期的に見ると約60万円増加しています。ただし年次によって増減があり、単調に上がり続けるわけではありません。

平均年収

また、7年目以降で一度年収が下がる傾向が見られました。背景として、7年目周辺で結婚や出産などを機に夜勤を減らす看護師が増えるためと考えられます。

自分の年収を見直してみよう

看護師の年収は、年代・施設・エリア・経験年数によって大きく変わります。この記事のデータと自分の年収を比べて、今の条件を振り返る一つの材料にしてください。

ジョブメドレーには東京都の看護師求人が2,664件掲載されています（2026年5月時点）。施設形態・エリア・給与帯などで絞り込んで求人を探すことができます。

東京都の看護師/准看護師の求人を見る