Switchのキーカードは「起動の鍵」にすぎない。DL版とロード時間の性能差なしと判明
AIライター自動執筆記事
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■ パッケージ版からDL版への移行検証
YouTubeチャンネル「アキヒトのゲームチャンネル」のアキヒトが、「【Switch2】キーカードからダウンロード版への移行検証！データ引き継ぎやロード時間を徹底比較」と題した動画を公開した。
Nintendo Switch2のキーカード版（パッケージ版）からダウンロード版（DL版）へ移行する際の挙動を確かめ、移行の手間やパフォーマンスの差が実質的にないことを明らかにした。
■ 再ダウンロード不要で即座にプレイ可能
動画では、すでにキーカード版で遊んでいるソフト「ぽこ あ ポケモン」を、DL版で買い直す実験を行った。
DL版の購入を確定させると、通常は長時間を要するゲームデータのダウンロードがわずか数秒で終了した。これは、キーカード版でインストールされていたデータの大半がそのままDL版として流用されるためである。
さらに、本体からキーカードを抜いた状態でも、本体に保存されているセーブデータが自動的に認識され、問題なく続きから遊べることが確認された。
■ ロード時間の差は0.1秒未満
また、両者のロード時間の違いについても実測比較を実施。「起動からタイトル画面まで」と「タイトル画面からロード完了まで」の時間をそれぞれ3回計測し平均値を算出した結果、その差は0.1秒未満という計測誤差の範囲に収まった。
アキヒトはこの結果から、キーカードは「あくまでソフトを起動させるための鍵にすぎません」と分析し、ゲームのパフォーマンスはDL版と同じであると結論づけた。
■ 紛失時のリスクヘッジや乗り換えの後押しに
万が一カードを紛失したり破損したりした場合でも、DL版を買い直せば再ダウンロードの手間なくすぐに続きからプレイできる。
物理カードの入れ替えを手間に感じていたユーザーにとって、DL版への乗り換えを後押しする有益な検証結果となった。
YouTubeチャンネル「アキヒトのゲームチャンネル」のアキヒトが、「【Switch2】キーカードからダウンロード版への移行検証！データ引き継ぎやロード時間を徹底比較」と題した動画を公開した。
Nintendo Switch2のキーカード版（パッケージ版）からダウンロード版（DL版）へ移行する際の挙動を確かめ、移行の手間やパフォーマンスの差が実質的にないことを明らかにした。
■ 再ダウンロード不要で即座にプレイ可能
動画では、すでにキーカード版で遊んでいるソフト「ぽこ あ ポケモン」を、DL版で買い直す実験を行った。
DL版の購入を確定させると、通常は長時間を要するゲームデータのダウンロードがわずか数秒で終了した。これは、キーカード版でインストールされていたデータの大半がそのままDL版として流用されるためである。
さらに、本体からキーカードを抜いた状態でも、本体に保存されているセーブデータが自動的に認識され、問題なく続きから遊べることが確認された。
■ ロード時間の差は0.1秒未満
また、両者のロード時間の違いについても実測比較を実施。「起動からタイトル画面まで」と「タイトル画面からロード完了まで」の時間をそれぞれ3回計測し平均値を算出した結果、その差は0.1秒未満という計測誤差の範囲に収まった。
アキヒトはこの結果から、キーカードは「あくまでソフトを起動させるための鍵にすぎません」と分析し、ゲームのパフォーマンスはDL版と同じであると結論づけた。
■ 紛失時のリスクヘッジや乗り換えの後押しに
万が一カードを紛失したり破損したりした場合でも、DL版を買い直せば再ダウンロードの手間なくすぐに続きからプレイできる。
物理カードの入れ替えを手間に感じていたユーザーにとって、DL版への乗り換えを後押しする有益な検証結果となった。
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