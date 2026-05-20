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Switchのキーカードは「起動の鍵」にすぎない。DL版とロード時間の性能差なしと判明

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

■ パッケージ版からDL版への移行検証

YouTubeチャンネル「アキヒトのゲームチャンネル」のアキヒトが、「【Switch2】キーカードからダウンロード版への移行検証！データ引き継ぎやロード時間を徹底比較」と題した動画を公開した。

Nintendo Switch2のキーカード版（パッケージ版）からダウンロード版（DL版）へ移行する際の挙動を確かめ、移行の手間やパフォーマンスの差が実質的にないことを明らかにした。



■ 再ダウンロード不要で即座にプレイ可能

動画では、すでにキーカード版で遊んでいるソフト「ぽこ あ ポケモン」を、DL版で買い直す実験を行った。

DL版の購入を確定させると、通常は長時間を要するゲームデータのダウンロードがわずか数秒で終了した。これは、キーカード版でインストールされていたデータの大半がそのままDL版として流用されるためである。

さらに、本体からキーカードを抜いた状態でも、本体に保存されているセーブデータが自動的に認識され、問題なく続きから遊べることが確認された。



■ ロード時間の差は0.1秒未満

また、両者のロード時間の違いについても実測比較を実施。「起動からタイトル画面まで」と「タイトル画面からロード完了まで」の時間をそれぞれ3回計測し平均値を算出した結果、その差は0.1秒未満という計測誤差の範囲に収まった。

アキヒトはこの結果から、キーカードは「あくまでソフトを起動させるための鍵にすぎません」と分析し、ゲームのパフォーマンスはDL版と同じであると結論づけた。



■ 紛失時のリスクヘッジや乗り換えの後押しに

万が一カードを紛失したり破損したりした場合でも、DL版を買い直せば再ダウンロードの手間なくすぐに続きからプレイできる。

物理カードの入れ替えを手間に感じていたユーザーにとって、DL版への乗り換えを後押しする有益な検証結果となった。