『サレタ側の復讐』第8話 復讐同盟に仲間割れの危機!?女同土の激しいバトルへ
水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第8話が20日深夜に放送される。
【写真】復讐に前のめりな佳乃（篠田麻里子）『サレタ側の復讐』第8話より
本作は、夫の不倫という裏切りに直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を描くドロ沼不倫復讐劇。原作は作画・きら、原作・雙葉葵による累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミック。モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する主人公・岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人で「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性と不倫をされる早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
■第8話あらすじ
捏造記事が出回ったことによって追い詰められた不倫相手・愛（青島心）に刺され、昏睡状態に陥ってしまった樹（高松アロハ）。「脅すだけって言ったのに、どうして！」と佳乃の行き過ぎた行動を奈津子と麗奈は非難するも、佳乃は激しく逆上し、復讐同盟は仲間割れの危機に陥る…。
怒った佳乃が何かを企んでいる様子を見せる中、サレ妻からシタ夫への復讐はやがて女同土の激しい争いに発展する。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』はテレビ東京系にて毎週水曜25時放送。
※高松アロハの「高」の正式な表記は「はしごだか」
【写真】復讐に前のめりな佳乃（篠田麻里子）『サレタ側の復讐』第8話より
本作は、夫の不倫という裏切りに直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を描くドロ沼不倫復讐劇。原作は作画・きら、原作・雙葉葵による累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミック。モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する主人公・岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人で「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性と不倫をされる早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
捏造記事が出回ったことによって追い詰められた不倫相手・愛（青島心）に刺され、昏睡状態に陥ってしまった樹（高松アロハ）。「脅すだけって言ったのに、どうして！」と佳乃の行き過ぎた行動を奈津子と麗奈は非難するも、佳乃は激しく逆上し、復讐同盟は仲間割れの危機に陥る…。
怒った佳乃が何かを企んでいる様子を見せる中、サレ妻からシタ夫への復讐はやがて女同土の激しい争いに発展する。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』はテレビ東京系にて毎週水曜25時放送。
※高松アロハの「高」の正式な表記は「はしごだか」