「阪神４−２中日」（１９日、倉敷マスカットスタジアム）

阪神ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１軍に初昇格即「６番・左翼」でスタメン出場し、二回のプロ初打席の初球を中前に運びプロ初安打を記録した。チーム１１安打中“ドラ１カルテット”が８安打。黄金ルーキーのデビュー戦を先輩がド派手に飾り、交流戦前の勝ち越しを決めた。立石の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−初ヒットが出た率直な気持ちは。

「積極的に行こうと思ったので、１打席目、いい形で振れてよかったと思います」

−早いカウントから仕掛けていくことを意識。

「左ピッチャーでもあったので、入ってくるボールと速い球をイメージしていた。逆方向に打てたらいいなと思っていて、いい形で打てました」

−記念のボールは家族に。

「会った時に渡せたらいいなと思います」

−監督の起用に応えられた。

「欲を言えば、もっとチャンスの場面で一本出たら、もっともっと貢献できたと思うんですけど。こうやっていきなりスタメンに抜てきしてくださったことに、まずは感謝ですし、それに少しでも応えられたのかなとは思います」

−同じドラフト１位の先輩もヒットを打った。彼らの打撃はどう見ていた。

「簡単なように打ちますし、チャンスでヒットも打てば、チャンスメークもしますし。ほんとにすごい幅があるなと思ったので、そういうバッターになれたらいいなと思います」