「阪神４−２中日」（１９日、倉敷マスカットスタジアム）

阪神ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１軍に初昇格即「６番・左翼」でスタメン出場し、二回のプロ初打席の初球を中前に運びプロ初安打を記録した。チーム１１安打中“ドラ１カルテット”が８安打。黄金ルーキーのデビュー戦を先輩がド派手に飾り、交流戦前の勝ち越しを決めた。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

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（テレビインタビュー）

−倉敷のファンに勝利を届けた。

「すごくうれしいですね。岡山で年間１試合のゲーム。みんな大事に攻めるとこは攻めて、守る方でも攻めながらいいゲームをしてくれました」

−西勇は粘りの投球。

「最後の我慢強さが彼にまた、勝ち星を持ってきたと思いますから。へこたれることなく塁が埋まっても勝負していく。今後も頑張ってほしいですね」

−岡山出身の岡城が先制点の口火。

「１打席目にいきなり結果を出してくれて『強いな』というかね。いい姿、見せられたんじゃないですか」

−立石がプロ初安打。

「いい一歩になったと思いますけどね。ランナーもたくさんたまった状態で（打席が）来るし、とにかく健康に努めながらどんどん前向きに挑戦していくことですね」

（ペン囲み）

−立石の安打にベンチも盛り上がっていた。

「球場に入った時から非常にチームの雰囲気良く、ワンチームになっていこうという状態になってましたから。求めるところではありましたけど。やっぱり、いい形のゲームができましたね」