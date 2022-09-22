女優の唯月ふうかがが１９日、都内で行われたミュージカル「ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ２ 爆弾犬篇×豪華客船篇」（９月２２日から１０月２９日まで、東京建物 Ｂｒｉｌｌｉａ ＨＡＬＬ、その後全国巡演）製作発表記者会見に俳優の森崎ウィンらと出席した。

スパイの男と超能力者の少女、殺し屋の女が疑似家族として暮らす同名人気コミックのミュージカル版。２３年に帝国劇場で日本初演され、今回初めて続編が上演される。

初演、２５年再演に引き続きヨル・フォージャー役を務める唯月は、続編が発表された際の周囲の反応を明かし「お客様や私の親戚の人たちが『待ってました』っていうふうに言ってくださって、本当に多くの人がこの続編を楽しみにしていたんだなと肌で実感しました」と反響の大きさに驚いた様子。再び新たな作品を作り上げるため、「大変だと思います」と前置きしつつ、「その日々を楽しみながら乗り越えていい作品をお届けできるように頑張りたい」と意気込んだ。

今回は前作に比べ、アクションが増えることも匂わせ「ダブルキャストの真彩希帆さんと一緒に今からせっせと体作りをして、とにかくけがなく頑張ります」と健康第一を誓った。

作品の中心となるアーニャ・フォージャー役には泉谷星奈（らな）や古座野叶、真野麗花の３人を起用。小学生らしく元気いっぱいに意気込みを語る姿に、唯月も母性が爆発。作中ではアーニャと本当の親子のような関係性を築いていくことから「作品の中で、母とは何か、と感じていくと思いますし、責任感も日々感じるようになってきて、アーニャさんたちから教えていただく感情がたくさんあるので、そういった感情を大事にしながら、一緒に過ごしていきたい」と共演を喜んでいた。