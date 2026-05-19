5月19日の「踊る！さんま御殿!!」にて「ネオ北関東vs旧北関東」を放送。群馬、栃木、茨城出身の古株有名人たちと新世代の有名人たちがアピール合戦を繰り広げた。

群馬代表の中山秀征は、ドジャースタジアムに出店している「築地銀だこ」をはじめ、名だたる企業の本社やレアな工場が群馬にあることを自慢。しかしさんまから「そんなにスゴイのになんで影薄いねん」ともっともなツッコミをされぐうの音も出ず。さらに、「絶滅の危機にある」という郷土名物・焼きまんじゅうを復活させるため、「焼きまんじゅうフェス」が盛大に行われたことをアピールするも、群馬出身の15歳、峯大凱（SHY）から「焼きまんじゅうパフェを食べたんですが、あったかいまんじゅうと冷たいパフェが混ざって……別々に食べたい」と言われ肩を落とす。

しかし、群馬県人会の幹事を務めている宮下兼史鷹（宮下草薙）が、県人会に起こった“激熱の2日間”を告白すると、スタジオは大盛り上がり。これまで県人会では、中山、井森美幸、大友花恋ら群馬出身の有名人たちが2度ほど集ったものの、グループLINEはその後“死にかけ状態”になっていたそう。そこに、群馬出身者初の“宝塚男役トップスター”・紫吹淳が加入。さらに翌日、偶然番組で共演した櫻井翔から東京育ちながら群馬生まれということで話しかけられた宮下が、ダメ元で県人会に誘ってみたところ、まさかの快諾。2日連続でトップスターがLINEグループに加わったことで、県人会は大いに沸いたと熱弁。しかし、宮下からは、「さすがにメンバーが強すぎて、もう幹事辞めたいです」と本音がこぼれていた。