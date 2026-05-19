エレコムは、充電式4ボタンワイヤレスマウス『Slint（スリント）』を5月下旬より発売する。

【画像あり】薄型で出先にも使いやすい本体デザイン

『Slint』は、厚さ約26mm、重さ約64gの薄型・軽量設計を採用した充電式モバイルマウスだ。カバンやポケットに収まりやすく、移動の多いビジネスパーソンやテレワーク用途を想定している。左右対称のシンメトリーデザインにより、右利き・左利きのどちらでも使用可能だ。

接続方式はBluetooth Low Energyと2.4GHz無線の両方に対応。付属のレシーバーによる2.4GHz接続1台と、Bluetooth接続2台の最大3台を、背面のボタンスイッチで切り替えられるマルチペアリング機能を搭載する。家庭用のパソコンと外出先のタブレットなど、複数デバイスを併用するユーザー向けの仕様となっている。

ボタン構成は、左右ボタンとホイールに加え、Webページ閲覧時に前のページへ戻れる「戻る」ボタンを備えた4ボタンタイプ。すべてのボタンにカチカチと音がしない静音スイッチを採用しており、会議中や早朝・夜間の作業でも使いやすい。無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用すれば、ボタンに任意の機能を割り当てることも可能だ。

電源はUSB Type-Cポートを搭載した内蔵リチウムイオン二次電池で、1回の満充電で最長約10カ月使用できる。センサーには木材・樹脂・ガラス製のデスクなどでも正確に動作するBlueLEDセンサーを採用。センサー分解能は1,600DPI、電波到達距離は最長約10mとなる。

カラーはブラックとホワイトの2色展開。価格はいずれも店頭実勢価格3,980円（税込）。

また本製品は、エレコムの自社環境認定基準を1つ以上満たした『THINK ECOLOGY』認定製品となっており、包装容器に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用するなど、環境負荷軽減への取り組みが行われている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）