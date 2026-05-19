予約不可のレアキャスト・きほ、学生イベントでプレゼンター務める「異次元のスタイル」「美しい」と反響【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/05/19】なかなか予約が取れないレアキャスト・きほが17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY OSAKA 2026 SUMMER」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。関コレ出演をかけた公開オーディションも開催され、ABEMAで放送中のバラエティ番組「CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）」賞も発表された。
【写真】人気キャバ嬢「異次元のスタイル」美脚輝くミニワンピ姿
本イベントの公開オーディションは、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定した。きほが「CHANCE ＆ CHANGE」賞のプレゼンターを担当し、受賞者へ祝いの言葉を贈った。ネット上では「異次元のスタイル」「美しい」「さすがの存在感」「素敵なプレゼンターすぎる」などと反響が上がっている。
「チャンスを掴み、人生を変える」をコンセプトに、女性の夢と、地方創生をナイトエンターテイメントで応援。様々な企画やコーナーで、キャバクラの最前線で活躍する人気キャストたちの素顔や奥底にある想いを紐解き、華やかだけではない奥底にある苦悩や努力を紹介。北海道から福岡まで、各地の夜の世界で輝く彼女たちの可能性が広がり、イメージが変わる番組となっている。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。Netflix「ラヴ上等」のてかりん、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希ら恋愛リアリティーショー出身者がゲスト出演したほか、ゆりにゃプロデュース・Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
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◆きほ、プレゼンター担当
本イベントの公開オーディションは、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定した。きほが「CHANCE ＆ CHANGE」賞のプレゼンターを担当し、受賞者へ祝いの言葉を贈った。ネット上では「異次元のスタイル」「美しい」「さすがの存在感」「素敵なプレゼンターすぎる」などと反響が上がっている。
◆ABEMAで放送中のバラエティ番組「CHANCE ＆ CHANGE」
「チャンスを掴み、人生を変える」をコンセプトに、女性の夢と、地方創生をナイトエンターテイメントで応援。様々な企画やコーナーで、キャバクラの最前線で活躍する人気キャストたちの素顔や奥底にある想いを紐解き、華やかだけではない奥底にある苦悩や努力を紹介。北海道から福岡まで、各地の夜の世界で輝く彼女たちの可能性が広がり、イメージが変わる番組となっている。
◆「学生ランウェイ」Pretty Chuu・「今日好き」メンバーら集結
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。Netflix「ラヴ上等」のてかりん、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希ら恋愛リアリティーショー出身者がゲスト出演したほか、ゆりにゃプロデュース・Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
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