新潟出身の歌手小林幸子（72）が19日、同県長岡市山古志地域（旧山古志村）の水田で、04年に発生した中越地震からの復興を願い、地元主婦や山古志小6年の児童5人らと一緒に田植えを行った。

被災の記憶を風化させないため、“復興のシンボル”として06年に「小林幸子田」と名付けた水田での米作りをスタート。山古志小児童も授業の一環として一緒に汗を流してきたが、来年度は在校児童がいなくなり、休校になる可能性が出ている。そうすると、児童による米作りは今年で最後になるかもしれない。

小林は「今いる児童は震災の時にはもちろん生まれていません。でもこれからも決して震災のことは忘れずに、山古志で生まれ育ったことを誇りに思って頑張ってほしい。私自身、山古志の人たちとの出会いが誇りでいつも元気をもらっています。親戚の人と会っているようで“第2の故郷”です」。

また、新しい取り組みも始まっている。小林は22年5月に農業支援と過疎地対策の「幸せプロジェクト」を立ち上げた。チャリティーイベントに何度も出演し、田植えや稲刈りを実施してきた。今回は新しく「おにぎりで地方創生を目指す」という探求教育プログラムを始動し、東農大、セブン−イレブンと3者でタッグを組んだ。

この日は新潟星陵高の生徒9人とセブンの関係者23人が同プログラムの一環で田植えに参加した。