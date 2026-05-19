俳優中島裕翔（32）が19日、都内で「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」ジャパンプレミアに登壇した。中島は4月11日に女優の新木優子（32）との結婚を発表後、初の公の場となった。

「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」が今月22日に日米同時公開される。この日は、同作の主人公・マンダロリアンを演じるペドロ・パスカル、ジョン・ファヴロー監督、キャスリーン・ケネディプロデューサー、グローグーが来日した。

日本のスター・ウォーズアンバサダーを務める中島は同シリーズのファンで知られる。新作を一足先に鑑賞した中島は「すてきな冒険に連れて行ってくれる映画でした」と興奮気味に語った。

ステージでは、パスカルとファヴロー監督に筆で「蔓茶路利庵」（マンダロリアン）と書かれた和傘をプレゼント。ファヴロー監督は受け取ると「ビューティフル！」と感激。すぐに和傘を開いてクルクルと回し、気に入った様子。和傘には「大切な人を守る」という意味合いがあり、中島は「マンダロリアンとグローグーの関係性みたいなもの、和傘は大切な人を守るという意味なのでプレゼントさせていただきました」と説明した。

一緒に来日したグローグーにも、「具浪寓」（グローグー）と書かれたミニサイズの和傘もプレゼント。パスカルは「マンダロリアンにとって一番大事な存在はグローグ。その存在が無ければ、ただの顔の見えないキャラクターになっていたかもしれません」と受け止めた。

降壇時はパスカル、ジョン監督らと握手を交わし、親交を深めていた。

妻の新木も今月18日に大阪市内で行われた「ハウスオブディオール心斎橋」のイベントに来場し、結婚後初の公の場に登壇した。