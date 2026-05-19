フリーアナウンサーの神田愛花さん（45）が、ゲームバラエティー番組「真剣遊戯！THE バトル SHOW」（フジテレビ系）の2026年5月18日放送の回にゲスト出演し、お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀さん（54）との結婚について、「おぎやはぎ」の小木博明さん（54）から「妨害」されていたことを明かした。

「日村さんのことを好きになるわけないじゃん」

「THE バトル SHOW」に小木さんとそろって登場した神田さん。番組後半の「未公開トーク集」では、「小木さんは本当に嫌な人」と切り出す場面があった。

神田さんによると、神田さんと日村さんの交際が週刊誌に報じられた際、小木さんはラジオ番組で「ヒムケン（日村さん）は、あの女と絶対別れた方がいい」と話していたという。

小木さんは「日村さんのことを好きになるわけないじゃん、まず。女性が。日村さんを好きっていうのはおかしいから、絶対利用されてんだよって、俺日村さんにも連絡して、別れろって何度も」と、理由を語った。

結婚についても「しない方がいい」と言っていたが、結局2人は結婚し、現在に至るまで仲が良い様子を見せている。小木さんは「俺が間違ってた」と言いつつ、神田さんを指して「本当に嫌いだった」と言い放ち、神田さんは「小木さん！」と笑いながら小木さんの肩を叩いていた。

神田さんと日村さんは18年4月に結婚を発表。日村さんは、26年4月28日、所属事務所のホリプロコムが、体調不良により当面活動を休養すると発表していた。

神田さんは5月17日、インスタグラムで休日の様子を公開していたが、神田さんがかけたサングラスに日村さんが反射して写って見えるとして、「日村さんがチラホラ写っているのが素敵」「元気そうで幸せそうで良かった」などと話題になっていた。