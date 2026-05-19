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高校数学の「数学A・B・C」がなくなるのか。そんな見出しが、教育関係者や保護者の関心を集めている。



スマ塾を展開する合同会社SyUNiの小田一勲氏は、YouTubeチャンネル「Edu-NEWS_おだ」で、文部科学省・中央教育審議会の「算数・数学ワーキンググループ」第10回資料をもとに、高校数学の再編について解説する動画を公開した。



動画のタイトルは「【数学A・B・C正式廃止へ】高校数学が大再編｜なぜ行列復活・数検免除なのか」。現行の数学A・B・Cを1つの新科目に統合する方向や、実用数学技能検定（数検）2級以上の取得者に数学Iの履修免除を認める方向が示されたことを取り上げている。



一見すると、「数学A・B・Cがなくなる」「行列が復活する」「数検で数学Iが免除される」といった制度変更が目立つ。だが小田氏は、今回の本質はそこではないと指摘する。



重要なのは、高校数学を単なる入試科目や計算演習の教科としてではなく、社会を読み解くための基礎教養として再設計しようとしている点だ。



今回の資料では、中学校・高校に「数学ガイダンス」を新設する方向も示されている。これは、数学全体の見取り図や、数学と社会・職業とのつながりを学ぶ内容だ。



小田氏はこの点について、数学が苦手になる原因は、必ずしも「今の単元」だけにあるわけではないと見る。つまずいたときに戻るべき場所は、直前のページや前の学年ではなく、その分野における一つ前の理解かもしれない。つまり、数学を分野ごとの体系として捉え直すことが、学習支援や塾での指導にも重要になるというわけだ。



さらに注目されるのが、必履修科目である数学Iの再設計である。資料では、数学Iに「数学ガイダンス」と「社会を読み解く数学」を入れる方向が示されている。



ここで扱われるのは、場合の数と確率、統計的な推測、行列、数列などの基礎的な数学的素養だ。これまで理系進学者向けに見られがちだった内容の一部が、すべての高校生に必要な力として位置づけ直されようとしている。



小田氏は、今回の再編を「理系だけが高度な数学を学ぶ」という話ではなく、文系、職業系、就職希望者も含めて、社会で生きるための数学的素養をどう保障するかという議論だと整理する。



特に「行列の復活」は、昔の高校数学に戻るという意味ではない。AIやデータサイエンスの時代に、データを扱い、変換し、構造を捉えるための基礎として、高校段階で改めて位置づける動きだと分析している。



また、数検2級以上による数学Iの履修免除についても、数学から離れるための制度ではないという。すでに十分な力を身につけた生徒を足止めせず、学校設定科目や上位科目、学校外学修など、より発展的な学びへ進ませるための仕組みとして見る必要がある。



今回の高校数学再編は、「数学A・B・Cがなくなる」というインパクトのある話題に見える。しかし、その奥で進んでいるのは、数学を「解く教科」から「社会を読み解く力」へ変えていく大きな転換だ。



学校や塾の現場でも、正解を出す力だけでなく、なぜその単元を学ぶのか、どの分野につながるのか、社会のどんな場面で使われるのかを説明する力が、これまで以上に求められそうだ。



動画では、数学A・B・C再編、行列復活、数学Iの再設計、数検2級以上による履修免除、そして教育現場や塾が見るべきポイントについて詳しく解説している。