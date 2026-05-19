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「無理なものは無理」現役医師が「分かりやすく説明して」と求める患者に本音を吐露「どんなに説明が上手くても理解力が乏しい人がいる」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

現役医師のひかつ先生が自身のYouTubeチャンネルで「【毒舌回】「もっと分かりやすく説明して」という患者へ。現役医師が語る“残酷すぎる本音”とは？」を公開した。動画では、患者からの「もっと分かりやすく説明してほしい」という要望に対して、医療現場が抱えるコミュニケーションの限界と、患者側の理解力に関する率直な見解を語っている。



以前公開した動画に寄せられた「患者に分かりやすく説明してください」というコメントを取り上げたひかつ先生。「大多数のドクターは分かりやすく説明している」とした上で、問題の本質は「患者の理解力」にあると指摘した。予備校の現代文の講義を例に挙げ、「どんなに説明が上手くても、理解力が本当に乏しい人がいるんだよね」と現実を突きつけた。



さらに、医療という高度な専門領域において「それを全て理解させるなんて無理なのよ」と断言する。弁護士や税理士などの専門家に依頼する場合、大筋を理解したら残りはプロに任せるのが一般的であるにもかかわらず、医療においてだけは患者が医師と「対等」になりたがると分析。その背景には、マスコミが作り上げた医者を叩く風潮や、国民健康保険制度によって医療が「コンビニみたいな感覚」になっている影響を挙げ、独自の視点を展開した。



また、社会的に地位のある人や賢い人は、細かい副作用や治療の選択肢について大枠を理解した時点で「あとはお任せします」と委ねる傾向があると指摘。一方で、理解力が追いついていないにもかかわらず、すべてを把握しようとする一部の患者に対しては「無理」と一蹴した。



最後にひかつ先生は「分かりやすく説明しても理解力という問題があるんだよね」と改めて強調。医療において細部まで完全に把握することは困難であるとし、大枠を理解した後は専門家を信頼して任せる重要性を説き、動画を締めくくった。