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YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「ギャンブル依存症は何故起こる？【10代もスマホ1台で借金地獄】【闇バイト】」を公開した。動画では、若年層を中心に広がるオンラインカジノの危険性と、それが引き起こす依存症のメカニズム、さらには闇バイトへとつながる恐ろしい実態について解説している。



オンラインカジノは、スマートフォンで手軽に現金や電子マネーを賭けられるゲームであり、スロットやスポーツベットなど多岐にわたる。「違法ではない」という誘い文句で有名人がSNSで宣伝するケースもあるが、日本では賭博罪にあたる犯罪行為である。動画内では、すでに日本で300万人以上が経験しており、特に10代から20代の若い利用者が多いことが指摘されている。



解説によれば、オンラインカジノは他のギャンブルに比べて依存症になるスピードが早く、確率も高い。いつでもどこでも手軽に賭けができ、配当金が数万倍から数十万倍に膨れ上がることもあるため、一発逆転によるとてつもない快感と興奮が味わえるからだ。依存症になると、快感が麻薬のように脳に記憶され、その快感を再び体験するために手段を選ばず、嘘をついたり借金をしたりする病的な状態に陥ってしまう。



さらに恐ろしいのは、運営側の巧妙な手口である。オンラインカジノのAIは利用者の年齢や家族構成、給料日などの情報を盗み出し、最もハマりやすいゲームのパターンを分析しているという。意図的に当たるように設定し、利用者を依存の沼にはめていくのである。動画内では、最初から利用者の脳に麻薬のような刺激を与えて「依存症になるようにプログラムされている」とその悪質さを指摘している。



特に依存症が起こりやすいのが、10代の利用者である。少ない金額から始められるため、友人からの誘いやSNS経由で気軽に手を出してしまう。親のお金やアルバイト代、奨学金までつぎ込み、わずか数ヶ月で数百万円の借金を抱えるケースも珍しくない。そして、借金を抱えた若者が闇金に手を出し、そこから「闇バイト」を紹介されるという悪質なルートが存在しているのだ。若者の特殊詐欺などの犯罪の背後には、こうしたオンラインカジノ依存症が潜んでいると解説されている。



一度始めると抜け出せないオンラインカジノの恐ろしさを強調しつつ、すでに依存症になっていると感じる場合は早めに相談窓口へ連絡するよう促している。スマホ1台で手軽に始められるゲームが人生を破滅させる犯罪の入り口になるという事実は、現代社会において誰もが知っておくべき重要な警告である。