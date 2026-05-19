廃盤になったら困る！洗濯したのにホコリだらけ…を解決！ストレスも減る100均便利グッズ
商品情報
商品名：洗濯ボール（黒猫、2個）
価格：￥110（税込）
材質：ポリプロピレン、ウレタンフォーム
製造国：中国
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480501642
ホコリ問題を解決◎数カ月愛用中の洗濯ボール
洗濯機を回したあと、衣類にホコリや糸くずがついてげんなり…なんてプチストレス、ありませんか？
筆者がそんな悩みから救ってくれる頼れる存在として、もう数カ月も愛用しているのが、ダイソーの『洗濯ボール（黒猫、2個）』です！
価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗で見つけました。
目の粗いスポンジボールに、可愛い黒猫の顔としっぽがデザインされた、ひと工夫あるルックス。
お値段以上のデザイン性で、洗濯グッズとは思えない可愛らしさです。
分け洗い問題から救ってくれた相棒
色柄物と白物は分け洗いするのが理想ですが、少人数世帯だとなかなか難しい…というのが本音。筆者の家庭でも、どうしても一緒に洗いたいときがあって、ずっと悩みのタネでした。
特に「白いタオル」と「黒いTシャツ」を一緒に洗ったとき、白いタオルにべっとりとホコリがついてしまい、せっかく洗ったのに泣きそうになる瞬間も…。
そんなとき、この『洗濯ボール（黒猫、2個）』を入れて洗うようになってから、ホコリのつきが軽減され、明らかに気になる量が減りました。
これは数カ月使用した洗濯ボール。洗濯後は髪の毛やホコリ、ゴミがたくさん付着しています。
完璧にゼロにはならないものの、縫い目に溜まっていたホコリが見られなくなったのは、本当に嬉しい変化です。
使い方は簡単◎ホコリ多い日は2セット入れも
使い方はとってもシンプルで、洗濯機に衣類と一緒に入れて回すだけ。洗濯後に表面についたホコリや糸くずを取って、よく乾燥させれば次もしっかり活躍してくれます。
ちなみに筆者は、ホコリの量が多そうな日は2セット（4個）を入れるようにしています。多めに入れたほうがしっかりキャッチしてくれるので、これ以来手放せない存在になっています。
気をつけたいのが、ドラム式の洗濯機では使えない点。縦型の洗濯機専用なので、お家の洗濯機のタイプを確認しておくと安心です。
また、乾燥機を使う場合はボールを取り出すこと、デリケートな洗濯物には使わないことも、パッケージに記載されているので合わせて覚えておくと◎
今回は、ダイソーの『洗濯ボール（黒猫、2個）』をご紹介しました。
110円とは思えない実用性とデザイン性で、廃盤になったら困るくらい手放せない一品。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♡
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。