廃盤になったら困る！洗濯したのにホコリだらけ…を解決！ストレスも減る100均便利グッズ

ダイソーの『洗濯ボール（黒猫、2個）』が、洗濯機の中のホコリ問題を劇的に解決してくれる頼れるアイテムでした！洗濯機に入れるだけで糸くずやホコリを絡めとってくれる優秀さで、可愛い黒猫デザインに癒されるのも嫉しいポイント。数カ月愛用中の筆者が手放せなくなった、110円とは思えない便利さに感動ですよ◎

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：洗濯ボール（黒猫、2個）

価格：￥110（税込）

材質：ポリプロピレン、ウレタンフォーム

製造国：中国

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480501642

ホコリ問題を解決◎数カ月愛用中の洗濯ボール

洗濯機を回したあと、衣類にホコリや糸くずがついてげんなり…なんてプチストレス、ありませんか？

筆者がそんな悩みから救ってくれる頼れる存在として、もう数カ月も愛用しているのが、ダイソーの『洗濯ボール（黒猫、2個）』です！

価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗で見つけました。

目の粗いスポンジボールに、可愛い黒猫の顔としっぽがデザインされた、ひと工夫あるルックス。

お値段以上のデザイン性で、洗濯グッズとは思えない可愛らしさです。

分け洗い問題から救ってくれた相棒

色柄物と白物は分け洗いするのが理想ですが、少人数世帯だとなかなか難しい…というのが本音。筆者の家庭でも、どうしても一緒に洗いたいときがあって、ずっと悩みのタネでした。

特に「白いタオル」と「黒いTシャツ」を一緒に洗ったとき、白いタオルにべっとりとホコリがついてしまい、せっかく洗ったのに泣きそうになる瞬間も…。

そんなとき、この『洗濯ボール（黒猫、2個）』を入れて洗うようになってから、ホコリのつきが軽減され、明らかに気になる量が減りました。

これは数カ月使用した洗濯ボール。洗濯後は髪の毛やホコリ、ゴミがたくさん付着しています。

完璧にゼロにはならないものの、縫い目に溜まっていたホコリが見られなくなったのは、本当に嬉しい変化です。

使い方は簡単◎ホコリ多い日は2セット入れも

使い方はとってもシンプルで、洗濯機に衣類と一緒に入れて回すだけ。洗濯後に表面についたホコリや糸くずを取って、よく乾燥させれば次もしっかり活躍してくれます。

ちなみに筆者は、ホコリの量が多そうな日は2セット（4個）を入れるようにしています。多めに入れたほうがしっかりキャッチしてくれるので、これ以来手放せない存在になっています。

気をつけたいのが、ドラム式の洗濯機では使えない点。縦型の洗濯機専用なので、お家の洗濯機のタイプを確認しておくと安心です。

また、乾燥機を使う場合はボールを取り出すこと、デリケートな洗濯物には使わないことも、パッケージに記載されているので合わせて覚えておくと◎

今回は、ダイソーの『洗濯ボール（黒猫、2個）』をご紹介しました。

110円とは思えない実用性とデザイン性で、廃盤になったら困るくらい手放せない一品。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♡

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。