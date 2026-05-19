「SteelSeriesゲーマー応援セール」が5月20日よりAmazonなどで開催。ゲーミングイヤホン「Arctis GameBuds」は最大14%オフに
ゲーミングデバイスブランド「SteelSeries」は、「SteelSeriesゲーマー応援セール」を5月20日から開催する。期間は5月31日まで。Amazon、SteelSeries公式ストア楽天市場店のほか、全国の家電量販店にて開催される予定。
本セールでは、ゲーミングワイヤレスイヤホン「Arctis GameBuds」が約14%オフとなるほか、ゲーミングキーボード「Apex Pro Mini」が約44%オフ、「Apex Pro Mini Wireless」が約35%オフとなるなど期間中、対象商品が割引価格で提供される。
対象商品紹介（一部）
「Arctis GameBuds」（約14%オフ）
付属のドングルで低遅延2.4GHzワイヤレスとBluetoothの2種類が接続可能なゲーミングイヤホン。アクティブノイズキャンセリング（ANC）と外音取り込みモードが瞬時に切り替え可能で、ゲーム時はもちろん普段使いでも使用できる。62,000件もの耳のスキャンデータを解析し、あらゆる耳の形状にフィットするため、長時間のゲームプレイでも快適な装着感を持続する。バッテリー時間は40時間。同社モバイルアプリにより約300タイトルのEQプリセットも使用可能で、あらゆる使い方でゲームを楽しめる。
「Arctis GameBuds」イメージ
「Apex Pro Mini」（約44%オフ）
「Apex Pro Mini Wireless」（約35%オフ）
フルサイズ比60%のコンパクト設計により、デスクスペースを広く使えるゲーミングキーボード。独自の「OmniPoint 2.0」スイッチを搭載し、0.2～3.8mmの間で0.1mm単位のアクチュエーション調整が可能。標準的なメカニカルスイッチと比べて最大11倍速いレスポンスタイム、最大10倍速い作動速度、1億回の打鍵耐久性を実現する。
「Apex Pro Mini Wireless」イメージ
オンライン店舗・販売先別ページ
・Amazon
□販売ページ
・SteelSeries公式ストア楽天市場店
□ストアページ
・ビックカメラ.com
□販売ページ
・ソフマップ・ドットコム
□販売ページ
・ヨドバシ.com
□販売ページ
・Joshin webショップ
□販売ページ
対象商品/割引率（※順不同）【ヘッドセット、オーディオ製品】 商品名 割引率 Arctis GameBuds 約14%オフ Arctis GameBuds White 約14%オフ Arctis GameBuds X 約14%オフ Arctis Nova 1 約15%オフ Arctis Nova 1 White 約15%オフ Arctis Nova 1P Black 約15%オフ Arctis Nova 1P White 約15%オフ Arctis Nova 3P Wireless Aqua 約12%オフ Arctis Nova 3P Wireless Black 約12%オフ Arctis Nova 3P Wireless Lavender 約12%オフ Arctis Nova 3P Wireless White 約12%オフ Arctis Nova 5 約11%オフ Arctis Nova 5 White 約11%オフ Arctis Nova 5P 約11%オフ Arctis Nova 5P White 約11%オフ Arctis Nova 7P White 約23%オフ Arctis Nova Pro 約27%オフ Arctis Nova Pro Wireless 約27%オフ Arctis Nova Pro Wireless P 約27%オフ Arctis Nova Pro Wireless X 約27%オフ Arctis Nova Pro Wireless P White 約27%オフ Arctis Nova Pro Wireless Xbox White 約27%オフ Tusq 約24%オフ GameDAC Gen 2 約19%オフ
「Arctis Nova Pro Wireless」イメージ【キーボード】 商品名 割引率 Apex Pro JP 約28%オフ Apex Pro Mini JP 約44%オフ Apex Pro Mini US 約44%オフ Apex Pro Mini Wireless - JP 約35%オフ Apex Pro Mini Wireless US 約34%オフ 【マウス】 商品名 割引率 Rival 3 Gen 2 Black 約18%オフ Rival 3 Gen 2 White 約18%オフ Rival 3 Wireless Gen 2 Aqua 約13%オフ Rival 3 Wireless Gen 2 Black 約13%オフ Rival 3 Wireless Gen 2 Lavender 約13%オフ Rival 3 Wireless Gen 2 White 約13%オフ
「Rival 3 Wireless Gen 2」イメージ
※Amazon および Amazon.co.jp は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。