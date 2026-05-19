元女優・堀北真希さんの妹でモデルの奈々未が、１９日までに自身のＳＮＳを更新。最新姿をアップした。

インスタグラムに「レシピ本発売イベントありがとうございました」と書き始め、オフショットを公開。背中とデコルテまわりが大きく開いたワンピースを着こなしている。

続けて「ここ最近私自身が自分に対して自信をもてないことがあったりしたんだけど 本当にみんなのおかげで今の自分のことを少し認めてあげることができたし 私は私らしく進んでいこうって前向きになれたんだ みんなに幸せをあげるつもりがみんなのおかげで 私が幸せにしてもらえた１日でした」などと感謝をつづった。

この投稿にフォロワーからは「きらきらしてお美しすぎるね！」「洋服かわいいし背中が綺麗」「奈々未さん可愛いさパーフェクトです」「真希ちゃんと、ななみんが、一番可愛いよ！！」などのコメントが寄せられている。

奈々未はＮＡＮＡＭＩとして活動していたが、昨年１０月１７日に「３１歳になりました」と伝え、『ＮＡＮＡＭＩ』から『奈々未』に改名することになりました」と発表した。