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旅行系YouTuberの「おのだ」が5月17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。羽田空港からエミレーツ航空の直行便に乗り、アラブ首長国連邦（UAE）のドバイへ渡航した様子を公開した。中東情勢をめぐっては緊迫した状況が続き、日本政府や外務省からも渡航に関する注意喚起が出されている。そうした中での現地入りについて、おのだ氏は「完全なる自己責任」としたうえで、現地の空気や空港、フライトの様子をリアルに伝えた。動画の冒頭、おのだ氏は深夜の羽田空港第3ターミナルから登場。「最近はニュースも少し落ち着いてきましたが、やはり『今ドバイに行って大丈夫なのか』と思われる方も多いと思います」と語り、現在の中東情勢に触れた。日本政府としては、不要不急の渡航を控えるよう促している状況がある一方で、現地からは「かなり落ち着いている」という情報も入っているという。おのだ氏は「自分なりにいろいろ考えた結果、今回は完全自己責任で向かうことを決めました」と説明し、あくまで自身の判断による渡航であることを強調した。搭乗したのは、羽田を深夜0時5分に出発するエミレーツ航空EK313便。中東情勢の緊迫化が報じられて以降、一部の国内大手旅行会社では中東方面のツアーを中止する動きも出ている。また、万が一、戦乱や紛争に巻き込まれた場合、通常の海外旅行保険では補償対象外となる可能性もあり、企業の出張などでも中東経由を避ける傾向が広がっているという。そうした状況の中でも、エミレーツ航空をはじめとする中東系キャリアは、日本路線の運航を継続している。おのだ氏は、実際に利用者がどれほどいるのか、機内の混雑状況や航空券価格にも注目した。今回、特に印象的だったのが航空券の価格だ。通常、羽田発着のドバイ直行便はビジネス・観光の双方で需要が高く、チケット代も高額になりやすい。しかし現在は、往復で約16万円、片道であれば10万円前後という価格で販売されており、おのだ氏は「過去に見ないほど安い」と驚きを見せた。出発の約2時間前にチェックインカウンターへ向かうと、普段の混雑が嘘のように、手続きを待つ乗客の姿はまばらだった。実際に機内へ入ると、エコノミークラスの座席の埋まり具合は「全体の4割程度」。おのだ氏は「通常、この路線であれば9割以上、もしくは満席でもおかしくない。やはり中東情勢の影響が色濃く出ていると感じます」と分析した。乗客の顔ぶれについても、「8割から9割が外国籍の方で、日本人の姿は非常に少ない」とコメント。「多くの日本人が渡航を避けているのが肌で伝わってくる」と、現場で感じた印象を語った。フライトで使用された機材は、エミレーツ航空のボーイング777-300ER。エコノミークラスは3-4-3配列ながら、シートやモニターは新しいタイプが導入されており、快適性は高いという。深夜1時を回った頃に提供された1回目の機内食では、おのだ氏は「ボロネーゼのパスタ」を選択。深夜帯の食事ながら「しっかりとした味付けで美味しい」と完食した。また、エコノミークラスであっても、靴下、歯ブラシ、アイマスクが入った専用のアメニティポーチが配布される点も高く評価。おのだ氏が普段のプライベート旅行で8年以上使い続けているポーチも、過去にエミレーツ航空に搭乗した際にもらったものだという。機内が空いていることで、中央の4席並びを使って横になって眠る乗客の姿も見られた。おのだ自身も、約11～12時間に及ぶ長距離フライトのうち、5時間以上はぐっすり眠ることができたと明かした。