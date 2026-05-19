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IT系OL YouTuberのネコさや（現役社内SE）が、「【2026年】Wi-Fi7対応ルーターが無料！ドコモ光1ギガ・10ギガでレンタルできるWi-Fiルーターのおすすめは？失敗しない！Wi-Fiルーターの選び方(GMOとくとくBB/OCNインターネット)」と題した動画を公開した。動画では、ドコモ光で新たに提供開始された最新規格「Wi-Fi 7」対応ルーターについて、1ギガと10ギガのプラン別に、利用者に最適な選び方を解説している。



最新規格の登場により、ドコモ光の1ギガプランでは、プロバイダのGMOとくとくBBとOCNインターネットを合わせて無料で7機種から選択可能となった。一方、10ギガプランでは格安レンタルまたは大特価購入により5機種から選ぶことができる。ネコさやは、「機種ごとに特長が違うため、選び方を間違えるとせっかくの回線性能を活かせない」と指摘。各ルーターのポート性能や特長をもとに、用途に応じた選定基準を詳しく解説している。



1ギガプランの解説では、複数台での同時接続や大容量通信を行うユーザーにはI-O DATA製を、とにかく通信速度を最重視するユーザーにはTP-Link製のルーターを推奨している。さらに10ギガプランについては、コストパフォーマンスを重視するならI-O DATA製の格安レンタルモデル、10ギガ回線の速度を最大限に引き出したい場合はBUFFALO製の大特価購入モデルを選ぶのが正解だと断言した。



単なるスペックの紹介にとどまらず、WAN/LANポートの最大通信速度と実際の家庭内ネットワーク環境との相性など、現役社内SEならではの専門的な知見に基づいた「失敗しない選び方」が展開されている。加えて、新規契約や乗り換え時に適用されるキャッシュバックなど、各プロバイダのお得なキャンペーン情報にも触れ、導入コストを抑える方法も紹介された。



最新の「Wi-Fi 7」の圧倒的なパフォーマンスを享受するには、自身の通信環境や用途に合致したルーターを見極めることが不可欠だ。これからドコモ光の導入やルーターの切り替えを検討している人は、プロの視点を参考に、無駄のない最適な一台を見つけてみてはいかがだろうか。