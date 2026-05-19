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アメックスゴールドプリファードは「年会費以上の価値」を受け取れる最強のカードだった

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YouTubeチャンネル「家計の味方」が「【2026年最新版】アメックスゴールドプリファード完全ガイド｜ポイント還元率(マイル交換) / フリーステイギフト(ホテル無料宿泊) / プライオリティパス / 招待日和/保険補償 など 【PR】」を公開した。動画では、自身もメインで利用しているという「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード」の全貌と、高額な年会費以上の価値を引き出す活用法が徹底解説されている。



39,600円という高額な年会費ゆえに、「本当に元が取れるのか」と疑問を持つ人も多い同カード。動画では、その疑問を払拭する多彩な特典が紹介されている。

まず注目すべきはポイントプログラムである。「メンバーシップ・リワード・プラス」に無料で自動加入でき、ポイントの有効期限が無期限になるほか、対象サービスでの還元率が3%にアップする。さらに、貯まったポイントはANAやキャセイパシフィック航空などのマイルへ高還元率で交換可能であり、「ポイントの使い道としても非常におすすめ」と太鼓判を押す。



最大の目玉として紹介されたのが、高級ホテルへの無料宿泊特典「フリー・ステイ・ギフト」だ。年間200万円以上のカード利用と継続を条件に、1泊2名分の宿泊券が付与される。対象にはマリオットやハイアットなどの高級ホテルが含まれており、「この特典をうまく活用できれば、年会費の元は十分取れる」と解説した。

その他にも、国内主要空港のラウンジが同伴者1名まで無料で利用できる点や、対象レストランのコース料理が1名分無料になる「ゴールド・ダイニング by 招待日和」、充実した旅行傷害保険やスマートフォン・プロテクションなど、ライフスタイルを格上げする特典が目白押しである。



一方で、海外での加盟店の少なさや海外事務手数料の高さなど、いくつかのデメリットも率直に指摘し、それらを補完するための「エポスゴールドカード」や「IDARE」といったサブカードの活用術も提案している。



アメックス・ゴールド・プリファードは、単なる決済手段を超え、旅行や食事といった非日常の体験を豊かにするツールである。自身のライフスタイルと照らし合わせ、豪華な特典を最大限に活用できれば、年会費を優に超えるリターンをもたらす最強のカードとなるに違いない。