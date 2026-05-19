BtoBtoC型キャリアプラットフォーム「CIY」が、生成AIによる応募書類自動作成サービスを開始
グレート・ビーンズは4月25日、運営するBtoBtoC型キャリアプラットフォーム「CIY(シーアイワイ)」にて、生成AIを活用した応募書類テキスト自動生成サービスをリリースした。
生成AIを活用した応募書類テキスト自動生成サービスをリリース
同サービスは、特許取得済みの求職者側で蓄積された累計65万人分の自己分析データとAIによる企業研究データを掛け合わせ、応募企業ごとに最適化された志望動機や自己PRなどを自動生成するもの。
求職者が利用できるCIYの機能
従来の汎用的なAI生成とは異なり、累計65万人分の自己分析データを基盤とすることで、精度の高い個別最適化を実現した。主な機能として、URL入力のみで完了する「AI企業研究」、文字数指定が可能な「応募書類テキスト生成」、作成済み書類を一元管理できる「ES履歴」を備えている。
AIが生成する企業研究レポート画面(例：トヨタ自動車)
「自己分析×企業研究」で生成された志望動機テキスト(例：日本航空)
新卒・中途を問わず、自己分析から書類作成までを一気通貫で支援し、就職後のミスマッチ解消と活動の効率化を目指す。
生成AIを活用した応募書類テキスト自動生成サービスをリリース
同サービスは、特許取得済みの求職者側で蓄積された累計65万人分の自己分析データとAIによる企業研究データを掛け合わせ、応募企業ごとに最適化された志望動機や自己PRなどを自動生成するもの。
従来の汎用的なAI生成とは異なり、累計65万人分の自己分析データを基盤とすることで、精度の高い個別最適化を実現した。主な機能として、URL入力のみで完了する「AI企業研究」、文字数指定が可能な「応募書類テキスト生成」、作成済み書類を一元管理できる「ES履歴」を備えている。
AIが生成する企業研究レポート画面(例：トヨタ自動車)
「自己分析×企業研究」で生成された志望動機テキスト(例：日本航空)
新卒・中途を問わず、自己分析から書類作成までを一気通貫で支援し、就職後のミスマッチ解消と活動の効率化を目指す。