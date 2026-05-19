【新モード「アバターランダムマッチ」、「アバターアーケード」】 5月28日 配信予定

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Steam用対戦格闘「ストリートファイター6」において、新モード「アバターランダムマッチ」および「アバターアーケード」を5月28日に追加する。

Year 3最後を飾る追加キャラクター「イングリッド」の実装に合わせて新モードの追加が決定した。「アバターランダムマッチ」とは、「アバターバトル」をより気軽に遊びやすくしたモードで、自身が作成したアバターで対戦ができる。レベルや基礎パラメータは共通のものに固定（レベルシンク）され、全ての師匠スタイル、必殺技、SAが装備可能な仕様になっている。

入門装備「駆け抜ける入門者」が配布されるほか、対戦を繰り返すことで「アバターポイント」が貯まり、この累計値で得られるリワードや獲得数に応じたランキングも用意される。

もう一方の「アバターアーケード」はCPU戦をしながらアバターの育成を楽しめるモードで、「手合わせ」では好きな師匠とCPU戦を繰り返してスタイルや必殺技を習得が可能。「バトルツアー」では師匠やNPCとの対戦が可能で、クリアすると歴代ストリートファイターのエンディングが解放される。時折、乱入者が現われるといった要素も用意されている。

レベル上げやアイテム稼ぎもできるモードで、倒した師匠に応じて「取得ゲージ」が加算され、ゲージがMAXになるとその師匠のOutfit 2を解放する事もできる。

アバターランダムマッチ

アバターアーケード

(C)CAPCOM

