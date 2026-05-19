5月23日（土）よる9時 第7話を放送 日本テレビ系土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」

第7話に、杉本哲太と吉沢悠がゲスト出演！

主演 町田啓太演じる浮田タツキが勤めるフリースクール『ユカナイ』に通う小学3年生の安藤海音（池村碧彩）は、全国算数コンクールに出場を予定している。タツキをなぜかパパと呼ぶようになった海音。タツキはその心の内を知るべく、自分と周りの人を様々なボタンで表現する“ボタンアート”を行う。吉沢は、海音の父親である哲生役、杉本は、教育熱心すぎたタツキの父親・一樹役を演じる。

第7話 あらすじはこちら：https://www.ntv.co.jp/tatsuki/story/

■杉本哲太 コメント

町田さんとは以前、時代劇ドラマでご一緒したことがあります。

その時は確か町田さんをきりつける役だったかと思います。今作品では町田さんのお父さん役ということでご一緒する事をとても楽しみにしております。親子としての距離感や空気が自然に立ち上がってくるような関係を丁寧に作っていけたらと思っています。

■吉沢悠 コメント

『ユカナイ』に通う娘の父親役を演じます、吉沢悠です。

フリースクールにはさまざまな理由で子どもたちが集まっていますが、この作品で初めてその存在を知りました。私が学生の頃は「先生の言うことは絶対」という空気がありましたが、このドラマを通して、教育のあり方が変わってきていることを感じます。

「勉強とは何のためにするのか」「学びの場とは何か」。ユカナイの空気には、そうした問いを考えさせられる瞬間があります。

父親として娘とどう向き合うのか、その関係性が物語を動かす一つの要素になればと思っています。

よろしくお願い致します。

TVerでは第1〜3話と最新話を無料配信：https://tver.jp/series/srp8uxgiz9

Huluでは全話とオリジナルストーリーを配信：https://www.hulu.jp/tatsuki-too-kind-for-school/