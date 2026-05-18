ブライトンがW杯メンバー入りのコートジボワール代表FWに関心？

ブライトンがホッフェンハイムのコートジボワール代表FWバズマナ・トゥーレに関心を示しているようだ。イギリスメディア『デイリー・メール』が報じている。



現在20歳のトゥーレは左利きのウイングプレーヤー。母国のASECミモザからスウェーデンのハンマルビーを経て、2025年2月にホッフェンハイムへ加入した。順足の左ウイングに加え、右ウイングから内側に切れ込んでいくプレーも得意としており、今季のブンデスリーガでは30試合5ゴール12アシストの数字を残した。



優れた足元のテクニックに加え、爆発的なスピードを活かした推進力のあるサイドアタッカーは、コートジボワール代表でも5試合に出場しており、FIFAワールドカップ2026での活躍も期待される。



リヴァプールも関心を示す逸材に関しては3400万ポンド（約72億2000万円）程度の移籍金が必要とみられている。