レアル・マドリード、在籍23年の生え抜きDFカルバハルが今季限りで退団…歴代5人しかいない6度のCL制覇に貢献

レアル・マドリード、在籍23年の生え抜きDFカルバハルが今季限りで退団…歴代5人しかいない6度のCL制覇に貢献