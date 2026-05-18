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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「日本と全然違う、韓国学歴社会の残酷な現実」と題した動画を公開した。

動画では、韓国で最も教育熱が高い街「テチドン（大峙洞）」で生まれ育った架空の人物の一生をストーリー形式で紹介し、終わりのない競争社会の虚無感と、学歴信仰がもたらす構造的な不幸について解説している。

パクくんは、テチドンに生まれた子供の人生を「5歳から英語幼稚園に入園し、狂気が始まる」と表現する。小学校高学年から深夜まで塾をはしごし、中学生で高校数学の難問を解く日々。しかし、これだけ努力しても医学部への道は険しく、多浪の末に地方の医大へ進学することになるという。

さらに動画は、医師になった後の現実も冷徹に描く。過酷な労働環境や地方病院への配属、人間関係構築スキルの欠如による孤立。パクくんは「全国上位1%の学歴を持っても、劣等感と虚無が続く」と指摘し、机上の競争だけで生きてきた弊害を浮き彫りにした。

物語の結末は、借金をしてテチドンにマンションを買い、自分の子供を再び同じ競争のレールに乗せるという皮肉なループで終わる。パクくんは、多くの韓国人がこの過酷な競争を受け入れる背景には「学歴を上げなければ世界で戦えず、稼ぐチャンスもない」という切実な現実があると分析した。

動画は、過度な競争がもたらす「終わらないローンの戦争」と精神的な疲弊を克明に描写した。パクくんは、韓国社会の生存戦略としての学歴主義を理解しつつも、そこにある個人の幸福について問いかける形で締めくくっている。

YouTubeの動画内容

00:38

5歳から英語幼稚園、テチドンに生まれた子供の「狂気の始まり」
02:11

中学で燃え尽き症候群に？反抗期と受験失敗のリアル
04:02

医学部に入っても満たされない、多浪の末に待っていた「劣等感」
05:28

医師になっても幸せになれない、地方病院勤務と孤独な日々
07:44

エリート医師が陥る「一生不幸になる理由」と韓国社会の背景

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