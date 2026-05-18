最新鋭の装備で高性能化

MVアグスタは2026年4月7日に、大型ネイキッドモデル「RUSH（ラッシュ）」の特別な仕様である「RUSH TITANIO（ラッシュ・チタニオ）」を発表しました。

このモデルは、ハイパーネイキッドというカテゴリーを最も過激かつ先進的に解釈した、ブランドを象徴する一台です。

【画像】価格約850万円！ これがMVアグスタ「RUSH TITANIO（ラッシュ・チタニオ）」です！ 画像で見る（30枚以上）

RUSHは、一目でそれとわかる大胆なデザインと、独創的なスタイリングにハイエンドな技術を組み合わせることで、パフォーマンスの新たな基準を打ち立てています。

今回登場したRUSH TITANIOは、世界でわずか300台のみが生産される限定エディションで、イタリアのヴァレーゼ工場において一台ずつ手作業で組み立てられ、その証としてシリアルナンバーが刻印されます。

そのカラーリングは、「ネロ・インテンソ（濃密な黒）」を基調としながら、「アルジェント・マグナム（銀）」と「ブルー・チタニオ（チタンブルー）」がアクセントとして配されています。この配色は、モデル名が示す通り、装着された特別なチタン・パッケージから着想を得たもので、プレミアムかつパフォーマンスを重視するキャラクターを強く印象づけます。

パワーユニットには、MVアグスタのハイパーネイキッドの頂点に立つ「Brutale 1000（ブルターレ1000）」のプラットフォームをベースにした、排気量998ccの直列4気筒エンジンが搭載されています。Euro 5＋規制に適合するこのエンジンは、16本のラジアル・チタンバルブや鍛造チタンコネクティングロッド、DLCコーティングが施されたカムといった高品質なパーツで構成されています。

また、新しいカムシャフトの採用により、低回転域におけるレスポンスと滑らかさが向上しました。トルクアシストクラッチや加速性能を最適化した改良型ギヤレシオも備えており、専用のレーシングキットを装着した際には、最高出力206HPを1万4000rpmで発生させ、最高速度は300km／h以上に達します。

足回りには、最新のオーリンズ製セミアクティブサスペンション「SMART EC 3.0」が採用されました。このシステムは、新ハードウェアとして「スプールバルブ」技術を導入し、従来型に比べて最大で7倍も速いアクチュエータ・レスポンスを実現しています。

さらに、新ソフトウェアには次世代アルゴリズムが搭載されており、バイクとライダーの挙動をリアルタイムで分析して、ブレーキングやコーナリング、加速といった様々な走行状況で精密なダンピング調整を行います。

「TITANIO」の名にふさわしく、軽量で高強度な素材もふんだんに使用されています。Arrow製のチタン・スリップオンサイレンサーをはじめ、「Titanio」ロゴ入りの燃料タンクカバー、各部のボルト、ダッシュボードやヘッドライトのキャリアにはチタンが用いられています。

加えて、チェーンガードやスイングアームカバー、前後のマッドガード、ホイールカバー、各部のサイドパネルなどはカーボン製です。これらの素材の採用により、専用キット装着時の乾燥重量は202kgに抑えられています。

電子制御システムも先進的なものが備わっており、5.5インチのTFTカラーディスプレイを搭載しています。ナビゲーションのミラーリングや各種設定が可能な「MV Ride」アプリに対応するほか、クルーズコントロール、ローンチコントロール、GPS、さらにはジオロケーション機能付きの高度な盗難防止システムも装備しています。

この限定300台の車両には、豪華な専用レーシングキットが付属します。キットには、Arrow製のチタン・レーシングエキゾーストと専用ECUマップ、カーボン製のエキゾーストカバー、CNC加工された燃料タンクキャップとブレーキおよびクラッチレバー、専用バイクカバー、そして正規証明書（Certificate of Authenticity）が入ったウェルカムキットボックスが含まれます。なお、日本市場向けのキット内容は異なる場合があります。

RUSH TITANIOの生産は7月から予定されており、イタリア本国での価格は4万4900ユーロ、2026年4月下旬のレートで日本円に換算すると約840万円となります。