なでしこジャパンのコーチに内田篤人氏と近賀ゆかり氏が就任

日本サッカー協会（JFA）は5月18日、なでしこジャパンの狩野倫久新監督就任会見を行った。

新体制としてコーチに元日本代表DF内田篤人氏と、元なでしこDF近賀ゆかり氏の2名が就任し、GKコーチに佐野智之氏が就任すると発表し、「ビックリした！」と反響を呼んでいる。

なでしこジャパンは3月29日にニルス・ニールセン監督が電撃退任となり、4月のアメリカ戦を経て、5月14日にニールセン監督の下でコーチを務めていた狩野監督の正式就任が発表されていた。

そのなかで、18日に狩野新監督の就任会見が行われ、内田氏と近賀氏のコーチ就任が発表された。内田氏は2024年10月の韓国代表戦で臨時コーチに就任していたが、今回は正式にコーチとして加わった。

SNS上でも反響を呼んでおり、「めちゃくちゃ心強い」「まじか？！」「きたあ！」「すごい！」「これは驚いた」「コーチ豪華だ」「女子サッカーにもどんどん注目が集まって良いね」「これはスゴい」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）