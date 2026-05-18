¥¹¥È¥ì¥¹¸¡ºº¡¢28Ç¯¤«¤éµÁÌ³²½¡¡Á´»ö¶È½ê¤¬ÂÐ¾Ý¡¢¸üÏ«¾Ê
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï18Æü¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Î¿´ÍýÅªÉé²Ù¤òÄ´¤Ù¤ë¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ò2028Ç¯4·î¤«¤éÁ´»ö¶È½ê¤ÇµÁÌ³²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Àº¿À¾ã³²¤ÎÏ«ºÒÇ§Äê·ï¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢ºòÇ¯5·î¤Ë²þÀµÏ«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸Ë¡¤¬À®Î©¡£Æ±Æü¤ÎÏ«Æ¯À¯ºö¿³µÄ²ñ¤ÎÊ¬²Ê²ñ¤Ç¡¢½¾¶È°÷50¿ÍÌ¤Ëþ¤Î»ö¶È½ê¤Ë¤ª¤±¤ëµÁÌ³²½¤Î»Ü¹Ô´üÆü¤¬ÌÀ¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸üÏ«¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¾¶È°÷¤¬50¿Í°Ê¾å¤Î»ö¶È½ê¤Ç¤ÏÇ¯1²ó¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬´û¤ËµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£50¿ÍÌ¤Ëþ¤ÏÅØÎÏµÁÌ³¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¼Â»Ü³ä¹ç¤¬Äã¤¯¡¢µÁÌ³²½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´»ö¶È½ê¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡²þÀµÏ«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸Ë¡¤Ë¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÏ«ºÒËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿ºî¶È´Ä¶²þÁ±¤òÅØÎÏµÁÌ³¤È¤·¤Æ»ö¶È¼Ô¤Ë²Ý¤¹¤³¤È¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£