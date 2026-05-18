男性グループ「M!LK」が18日放送のMrs. GREEN APPLEが司会を務めるTBSバラエティー「テレビ×ミセス」（月曜後8時55分）に出演する。

大ヒット中の楽曲「好きすぎて滅！」をミセスと一夜限りのスペシャルコラボレーションで披露する。歌とダンスはもちろん、このコラボのためにM!LKの衣装チームが特別に用意した衣装にも注目。ミセスメンバーも「めっちゃM!LK！」と大興奮だった。

新企画「大人しりとり」は、小学生が知らない言葉だけでつなぐ新ルールのしりとり対決。小学生の知識量に慌てたミセス・大森元貴の恐怖回答や、M!LK・佐野勇斗の珍回答も飛び出す。

また、通常の385倍、重さ23キロの「巨大急須」を使ってより多くのお茶を注いだチームが勝利となるゲーム「グリーンアップルティーチャレンジ」でミセスとM!LKが対決。過去の放送でも大活躍した“新世代バラエティスター”M!LK・塩粼太智の身にまさかの事件が！？ 予測不能な展開から目が離せない。

さらに、大森が「元祖せっかち屋台」のおやっさんに扮し、ゲストと本気トークをせっかち＆最短距離で繰り広げる新コーナー「おやっさん印の！元祖せっかち屋台」がスタート。初回ゲストにM!LK・佐野が登場する。実は8年来の仲であるという2人の初解禁エピソードや、ブレイクまで10年、M!LKを第一に思い続けてきた佐野が大森に明かした悩みなど、ここでしか聞けない真剣トークは必見だ。