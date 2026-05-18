「夫婦に頼まれた」強盗殺人容疑の少年　夫婦の自宅付近で目撃の逃走用外車に乗れずヒッチハイクで逃走した少年も　栃木・上三川町

栃木県上三川町の住宅で住人の女性が殺害された事件で、逮捕された少年のうち一部が「夫婦に頼まれてやった」と供述していることがわかりました。

八重沢亜有美記者：

けさ送検された、指示役とみられる男ですが、フードをかぶっていて、その表情を確認することはできませんでした。

竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、16歳の少年4人らは5月14日、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さんの胸を刺すなどして殺害した疑いがもたれています。

事件当時、夫婦が少年4人とは別の車で栃木県内に行き、4人に指示を出していたとみられることがわかりました。

逮捕された少年のうち一部は「夫婦に頼まれてやった」と供述しているということです。

夫婦の自宅付近では、犯行に使われたとみられる白い高級外車と似た車が目撃されていました。

竹前容疑者の近隣住民：

（見かけるのは）今月入ってからですね。見慣れない車だったし、ぶつかった跡があった。

また、18日朝送検された川崎市の16歳の少年が犯行後、逃走用の白い高級外車に乗れず、ヒッチハイクで近くの駅まで向かったことがわかりました。

警察は夫婦の背後にさらに上位の指示役がいたとみて調べています。