この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Edu-NEWSチャンネル」が、「企業の声は学校の成績に入る？｜専門高校・次期学習指導要領」を公開した。
動画では、スマ塾を展開する合同会社SyUNiの小田氏が、中央教育審議会の産業教育ワーキンググループ第7回の議論をもとに、専門高校における「評価改革」の全貌を解説している。

第6回で議論されたAIやデータサイエンスの導入を受け、今回はその学びをどう学校制度に組み込み、評価するかが論点となった。小田氏は、スマート農業や水産DXなどの新しい分野は「科目の枠を綺麗にまたぐ」と指摘。従来の科目を細分化し、短期完結型やモジュール型の学習を設計しやすくする柔軟な方向性が示された。

さらに注目すべきは学習評価のあり方だ。企業実習などで外部人材が直接生徒に成績をつけるのではなく、教員が「外部人材の見取りを評価材料として加味」して最終評価を行うという。小田氏は、実社会での活動を従来のペーパーテストだけで測ることは困難であり、実際の成果物やプロセスを見る「パフォーマンス評価」が重要になると語る。

一方で、単なる感想ベースの曖昧な評価にならないよう、外部との連携が増えるほど「評価基準が必要」になると警鐘を鳴らす。専門高校の学びが実社会に寄り添い実践的になる中で、各学校のカリキュラム設計力と評価に対する説明責任が強く問われることになりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:00

産業教育WG第7回のテーマ「どう評価するか」
06:04

AI時代の専門高校の学びは「科目横断」になる
08:34

74単位から148単位へ。学びを細かく設計しやすくする
10:30

外部人材の見取りは「評価材料」として教員が活用する
12:34

実習の力はテストだけでは測れない「パフォーマンス評価」の導入

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