元宝塚トップ娘役の綺咲愛里、“大阪初上陸”作品に出演決定 舞台『幽霊でもよかけん、会いたかとよ』
元宝塚歌劇団・星組トップ娘役の綺咲愛里が、6月25日〜28日に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TTホールで上演される舞台『幽霊でもよかけん、会いたかとよ』にゲスト出演することが決まった。
【写真】亀井海聖、舞台『幽霊でもよかけん、会いたかとよ』大阪公演に出演
同作は、注目を集めるクリエイター・金沢知樹氏が脚本・演出を手がけ、各地で話題。金沢氏は、現在放送中のTBS日曜劇場『GIFT』やNetflixオリジナルドラマ『サンクチュアリ -聖域-』などの脚本を手がけ、映画『サバカン SABAKAN』では監督を務めた。
待望の大阪公演となり、関西ジュニアの亀井海聖（Boys be）に続き、綺咲のゲスト出演が明らかになった。綺咲は、2019年に宝塚歌劇団を退団以降、舞台『ポーの一族』、『Endless SHOCK』など話題作で、透明感あふれる存在感と確かな演技力を示し、支持を集めている。
長崎県の小さな町を舞台に家族の情愛を描く。母の四十九日を目前に、心労で倒れてしまった父の「お前に会いたか…幽霊でもよかけん、会いたかとよ」という寝言を聞いた兄妹は、母の幽霊と父を会わせようと決意する。母と瓜二つの妹が幽霊を演じることになったが、そこへさまざまな珍客が訪れ、計画は大混乱をきたすことに――。果たして計画は成功するのか。父が伝えたかった想いは届くのか。
キャストは、福岡ローカルの人気バラエティー番組『ゴリパラ見聞録』（テレビ西日本）のゴリけんと、斉藤優・矢野ペペ（パラシュート部隊）。また、イギリスの人気オーディション番組『ブリテンズ・ゴット・タレント』で、髪型を活かした特技が話題となったノボせもんなべ、さらに「劇団わくわくロケット」より土居祥平・ひより・みゅん・たかおぽんが出演する。
チケットは、きょう5月18日午前10時よりプレイガイド先行受付。5月23日から一般発売。
■綺咲愛里 コメント
この度ゲストとして出演させていただくことになりました、綺咲愛里です。お稽古（けいこ）から本番を迎える中で、どのような化学反応が起きるのか、今からとてもわくわくしています。この度、大阪初上陸とのこと、劇場でお会いできる日を楽しみにしております！
【写真】亀井海聖、舞台『幽霊でもよかけん、会いたかとよ』大阪公演に出演
同作は、注目を集めるクリエイター・金沢知樹氏が脚本・演出を手がけ、各地で話題。金沢氏は、現在放送中のTBS日曜劇場『GIFT』やNetflixオリジナルドラマ『サンクチュアリ -聖域-』などの脚本を手がけ、映画『サバカン SABAKAN』では監督を務めた。
長崎県の小さな町を舞台に家族の情愛を描く。母の四十九日を目前に、心労で倒れてしまった父の「お前に会いたか…幽霊でもよかけん、会いたかとよ」という寝言を聞いた兄妹は、母の幽霊と父を会わせようと決意する。母と瓜二つの妹が幽霊を演じることになったが、そこへさまざまな珍客が訪れ、計画は大混乱をきたすことに――。果たして計画は成功するのか。父が伝えたかった想いは届くのか。
キャストは、福岡ローカルの人気バラエティー番組『ゴリパラ見聞録』（テレビ西日本）のゴリけんと、斉藤優・矢野ペペ（パラシュート部隊）。また、イギリスの人気オーディション番組『ブリテンズ・ゴット・タレント』で、髪型を活かした特技が話題となったノボせもんなべ、さらに「劇団わくわくロケット」より土居祥平・ひより・みゅん・たかおぽんが出演する。
チケットは、きょう5月18日午前10時よりプレイガイド先行受付。5月23日から一般発売。
■綺咲愛里 コメント
この度ゲストとして出演させていただくことになりました、綺咲愛里です。お稽古（けいこ）から本番を迎える中で、どのような化学反応が起きるのか、今からとてもわくわくしています。この度、大阪初上陸とのこと、劇場でお会いできる日を楽しみにしております！