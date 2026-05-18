お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が１７日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」に出演。元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂からの銀座のクラブあるあるに「一番勉強になった！」と声を上げた。

この日は「進化のゲンバ」をテーマに、山内、一茂、かまいたち・濱家隆一は都内にある世界最大級の傘専門店を訪れた。

一茂が「僕なんか銀座のクラブ行くじゃないですか。大して雨降ってないのに『これビニール傘持ってってください』。『いらない』って言っても渡す」と切り出し、「それ普通に後から１万円ぐらい取られてますからね」と銀座のクラブあるあるを紹介した。

衝撃の事実にかまいたちの２人「え？」と絶句。濱家が「前、一茂さんと行ったとき（傘）もらわんかった？」と思い出すと、山内も「もらった」と返した。

一茂は「あれ、ちゃんとチェックについてる」と指摘。山内は「ええーっ！ビニール傘戻したら、お金戻ってくるんですか？」と慌てたが、一茂は「戻るか！そんなもん！銀座だもん」と即否定した。

山内は「一番勉強になった。『ゲンバ』やってて一番勉強になった。傘、絶対断ろう」としみじみ話していた。