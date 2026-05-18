開催：2026.5.18

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 1 - 10 [ドジャース]

MLBの試合が18日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとドジャースが対戦した。

エンゼルスの先発投手はグレイソン・ロドリゲス、対するドジャースの先発投手は佐々木朗希で試合は開始した。

2回表、8番 ミゲル・ロハス 3球目を打ってライトへの犠牲フライでドジャース得点 LAA 0-1 LAD、9番 金慧成 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAA 0-2 LAD

4回表、1番 大谷翔平 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAA 0-4 LAD、3番 アンディ・パヘス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAA 0-6 LAD、4番 カイル・タッカー 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAA 0-7 LAD

4回裏、5番 ヨアン・モンカダ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 1-7 LAD

9回表、4番 カイル・タッカー 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 LAA 1-9 LAD、5番 テオスカー・ヘルナンデス 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAA 1-10 LAD

試合は1対10でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースの佐々木朗希で、ここまで2勝3敗0S。負け投手はエンゼルスのグレイソン・ロドリゲスで、ここまで0勝1敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で5打数、3安打、2打点、打率は.258。さらに、ドジャースの佐々木朗希はこの試合で7.0回を投げ、4安打、1失点、8奪三振、防御率は5.09となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-18 07:44:17 更新