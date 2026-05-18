ポッドキャスト番組出演

今季限りで現役を引退したフィギュアスケート女子の樋口新葉さんが、米名物記者のポッドキャスト番組に出演。一緒にいた愛らしい存在に、みんながメロメロになった。

米名物記者ジャッキー・ウォン氏は日本時間17日、自身のXを更新。「今週のザ・ロッカー・スケーティング・ポッドキャスト」とし、樋口さんが出演している動画を投稿した。

樋口さんの顔の下で、何やら動く黒い物体が。ウォン氏が「ワカバ、それは誰？ 愛犬？ 名前を教えて」と問うと、樋口さんは「シェリーちゃんです」と笑顔。ウォン氏は「シェリーね。オーマイガー、超可愛い。かわいいぃぃぃ！」とメロメロだった。X上の海外ファンも熱視線を送り、様々な声が上がった。

「思わず叫んじゃったわ」

「私のためのショーだわ、みんなちょっと黙って」

「ワカバ、あなたが恋しいわ」

「ちょっと待って？？？」

樋口さんは2018年世界選手権で銀メダルを獲得。2022年北京五輪は団体戦で銀、個人戦は4位だった。今季限りで引退し、アイスショーに出演するほか、振付師としての活動も始めている。



（THE ANSWER編集部）