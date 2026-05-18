「それは誰？」 引退表明フィギュア女子と一緒にいた存在…海外メロメロ「思わず叫んじゃった」
ポッドキャスト番組出演
今季限りで現役を引退したフィギュアスケート女子の樋口新葉さんが、米名物記者のポッドキャスト番組に出演。一緒にいた愛らしい存在に、みんながメロメロになった。
米名物記者ジャッキー・ウォン氏は日本時間17日、自身のXを更新。「今週のザ・ロッカー・スケーティング・ポッドキャスト」とし、樋口さんが出演している動画を投稿した。
樋口さんの顔の下で、何やら動く黒い物体が。ウォン氏が「ワカバ、それは誰？ 愛犬？ 名前を教えて」と問うと、樋口さんは「シェリーちゃんです」と笑顔。ウォン氏は「シェリーね。オーマイガー、超可愛い。かわいいぃぃぃ！」とメロメロだった。X上の海外ファンも熱視線を送り、様々な声が上がった。
「思わず叫んじゃったわ」
「私のためのショーだわ、みんなちょっと黙って」
「ワカバ、あなたが恋しいわ」
「ちょっと待って？？？」
樋口さんは2018年世界選手権で銀メダルを獲得。2022年北京五輪は団体戦で銀、個人戦は4位だった。今季限りで引退し、アイスショーに出演するほか、振付師としての活動も始めている。
（THE ANSWER編集部）