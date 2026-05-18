「春季高校野球関東大会・２回戦、山梨学院１０−３水城」（１７日、千葉県総合スポーツセンター）

２回戦４試合が行われ、山梨学院が七回コールドで水城を下した。今秋ドラフト上位候補で二刀流の菰田陽生投手（３年）は左手首の骨折のため、登録を外れてスタンドの最前列で応援。吉田洸二監督（５７）は菰田の予定より早い回復により、夏の県大会の最後には登板を見込んでいる事を明かした。専大松戸は花咲徳栄に１１−４の七回コールドで初戦を突破した。

大黒柱の異例の回復力に吉田監督は笑みをこぼした。「県大会の後ろの方に間に合ってくれればなと。渡部とか桧垣とかみんなで頑張って、最後は菰田でいけるような絵は描いている」。７月の山梨大会終盤で菰田の復帰登板を思い描く。

今春センバツ初戦で左手首を骨折してから約１カ月半。ここまで予想以上のスピードで復活の道を歩んでいる。６月からブルペン投球を再開する予定だったが、すでに２週間前倒しで入り、最速１４３キロを計測。今後は肩肘の様子を見ながら球数を増やしていく予定だ。

もちろん投球練習だけではない。素振りから徐々に進めて６月中旬には打撃練習を再開する見込み。医師も驚く回復に「モノが違う。骨のくっつきがいいんです」と指揮官はうなずいた。

菰田はこの日、最前列で仲間に声援を送った。山梨学院は主力を欠いた中でも圧勝し、「菰田が打って勝ってきたようなチーム。１枚入ると入らないでは全然違う」と吉田監督。二刀流の完全復活でチームを“完全体”に仕上げていく。