元TOKIOの松岡昌宏（49）が17日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身のお風呂事情について明かした。

リスナーから「松岡さんも毎日お風呂に入ってますか？」という質問が寄せられると「俺は基本、シャワーでも浴びなきゃ嫌な人なんです。できれば風呂に浸かりたい人間。一日一回は、俺はしずかちゃん並みに風呂好きなんで。だいたい一日二回は入るわけです。だって仕事行く前にサウナ行くでしょ。家帰って寝る前に風呂入るから。二回は入るんです」と告白した。

「だけど、例えば仕事で疲れすぎて、前の日結構深い時間までってなって、その日はダラダラ過ごしたいなあっていう日もあるんですね、もちろん。そんな日いっぱいあるんだけど、それでも風呂に入るんです」としつつ「年に数回風呂入らない日ありますね」とも。「“まあいいや今日はもう。外出てねえし。ダラダラしてるだけだし。明日朝ウォーキングに行って、風呂に入ろう”っていう時もあります」とも明かした。

とはいえ「“洗いすぎも良くない”っていうのも聞くのよ。だから、髪の毛の健康のためには無理して毎日シャンプーしなくていいって。だから僕は『湯シャン』なんです。よっぽど仕事で整髪料とかつけた時はシャンプーしますけど。それ以外の時は基本、僕はシャンプーしないんです。体も手でこするだけにしてるんです」とぶっちゃけ。

「免疫が弱ってしまうっていうのも聞いたことあるし」と松岡。「俺なんていつもサウナ入ってるし、サウナ行かない日だって、ウォーキングしたりとかして汗はかいてるから、そのたびに頭皮はちゃんと油は抜けてるはずだから。シャンプーしなくてもお湯だけで、湯シャンでいいんだなあって思っているわけですよ」とした。