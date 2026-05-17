「体脂肪率20%超えるなんて美意識ないよね」初デートはジム、食事は鶏むね肉…筋トレ彼氏の“美意識”に支配された彼女の悲鳴
日系エアラインのCAから六本木のクラブママを経て作家となった蒼井凜花が、実体験や取材をもとに綴る連載コラム。今回は、近年増えている“筋トレ男子”に対する女性の本音についてお届けする。
◆“自己管理できる男”に惹かれた女性の「恋の始まり」
取材に応じてくれたのは、都内の歯科医院で歯科助手として働く広田直美さん（仮名・26歳）。交際相手のAさんは、外資系コンサルティング会社に勤めている。体脂肪率は5％、地方のマラソン大会にも遠征する本格派のトレーニーだ。
「知人の紹介で出会いました。第一印象は、とにかく“自己管理ができている人”。引き締まった体もそうですし、ストイックに努力している姿がかっこよくて……。もともと美容や体づくりには興味があったので、彼の意識の高さに惹かれました」
そんな彼との初デートは、意外な場所から始まる。
「『新しくオープンしたジムがあるから一緒に行かない？』と誘われました。無料体験できるとのことで（笑）。意外な場所だったのでちょっとびっくりしましたね」
食事やカフェではなく“ジム”。戸惑いながらも、彼の世界を知りたいという気持ちから直美さんは同行した。
「想像以上にハードでした。彼は慣れた様子で次々とマシンをこなしていくんですが、私はウォーキングをするだけで精一杯で……。でも、その真剣な横顔を見て、すごいなとも思っていました」
◆初デートはまさかのジム、その後に始まった価値観のズレ
問題はトレーニング後に起きた。「このあとはカフェで一息つきたい」と思っていた広田さんだったが、Aさんから思いもよらないことを提案されたという。
「終わったあとはカフェでゆっくりするのかなと思いきや、彼に『トレーニング後の食事はタンパク質一択だから。脂質と糖質の吸収が一気に上がるからスイーツなんてありえない』って言われてしまって……」
代わりに案内されたのは、高たんぱく・低脂質メニューを中心にした“トレーニー向け”の店。アルコールや甘いドリンクはなく、プロテインドリンクや鶏むね肉中心のプレートなど、徹底した身体づくり仕様の内容だった。
「気落ちしつつも『こういう世界もあるんだな』と新鮮でした。いえ、無理やりそう思おうとしていただけかもしれません。でも、それが毎回になると、息が詰まるようになってきまして……」
◆愛情か支配か…筋トレ彼氏のルールに追い詰められた日常
交際が進むにつれ、彼の“ルール”は日常へと入り込んでくる。週末のお泊まりでは、食事はすべて高たんぱく・低脂質メニュー。炭水化物は一回につき玄米100グラムまで。朝は30分のジョギングに付き合うのが当たり前。スイーツを食べようとすれば、「プロテインバーにしなよ」と当然のように言われる。
「当時、私の体脂肪率は22％で、特に問題のない範囲でした。でも彼からは『20％を超えるなんて美意識ないよね』と本気で言われて、その時から“評価されている側”なんだと感じるようになってしまいまして……。一度、『たまには好きなものを食べる日にしようよ』って言ったことがあるんです。いわゆるチートデーですね。でも、彼は『チートデーを作ると、それが習慣になって甘えになるから意味がない』と、私の提案を即拒否。その瞬間、“楽しみ”という逃げ道が完全に閉ざされた気がしました」
そして仕事先の仲間から言われることにも、変化が現れた。同僚に「最近ちょっと痩せすぎじゃない？」と、不健康に見えることを指摘されてしまったという。
「体型だけでなく『肌も乾燥してるし、ほうれい線が目立ってきた』って言われて……。自分では頑張っているつもりだったんですけど、明らかに無理をしていたんだと思います」
◆“自己管理できる男”に惹かれた女性の「恋の始まり」
取材に応じてくれたのは、都内の歯科医院で歯科助手として働く広田直美さん（仮名・26歳）。交際相手のAさんは、外資系コンサルティング会社に勤めている。体脂肪率は5％、地方のマラソン大会にも遠征する本格派のトレーニーだ。
そんな彼との初デートは、意外な場所から始まる。
「『新しくオープンしたジムがあるから一緒に行かない？』と誘われました。無料体験できるとのことで（笑）。意外な場所だったのでちょっとびっくりしましたね」
食事やカフェではなく“ジム”。戸惑いながらも、彼の世界を知りたいという気持ちから直美さんは同行した。
「想像以上にハードでした。彼は慣れた様子で次々とマシンをこなしていくんですが、私はウォーキングをするだけで精一杯で……。でも、その真剣な横顔を見て、すごいなとも思っていました」
◆初デートはまさかのジム、その後に始まった価値観のズレ
問題はトレーニング後に起きた。「このあとはカフェで一息つきたい」と思っていた広田さんだったが、Aさんから思いもよらないことを提案されたという。
「終わったあとはカフェでゆっくりするのかなと思いきや、彼に『トレーニング後の食事はタンパク質一択だから。脂質と糖質の吸収が一気に上がるからスイーツなんてありえない』って言われてしまって……」
代わりに案内されたのは、高たんぱく・低脂質メニューを中心にした“トレーニー向け”の店。アルコールや甘いドリンクはなく、プロテインドリンクや鶏むね肉中心のプレートなど、徹底した身体づくり仕様の内容だった。
「気落ちしつつも『こういう世界もあるんだな』と新鮮でした。いえ、無理やりそう思おうとしていただけかもしれません。でも、それが毎回になると、息が詰まるようになってきまして……」
◆愛情か支配か…筋トレ彼氏のルールに追い詰められた日常
交際が進むにつれ、彼の“ルール”は日常へと入り込んでくる。週末のお泊まりでは、食事はすべて高たんぱく・低脂質メニュー。炭水化物は一回につき玄米100グラムまで。朝は30分のジョギングに付き合うのが当たり前。スイーツを食べようとすれば、「プロテインバーにしなよ」と当然のように言われる。
「当時、私の体脂肪率は22％で、特に問題のない範囲でした。でも彼からは『20％を超えるなんて美意識ないよね』と本気で言われて、その時から“評価されている側”なんだと感じるようになってしまいまして……。一度、『たまには好きなものを食べる日にしようよ』って言ったことがあるんです。いわゆるチートデーですね。でも、彼は『チートデーを作ると、それが習慣になって甘えになるから意味がない』と、私の提案を即拒否。その瞬間、“楽しみ”という逃げ道が完全に閉ざされた気がしました」
そして仕事先の仲間から言われることにも、変化が現れた。同僚に「最近ちょっと痩せすぎじゃない？」と、不健康に見えることを指摘されてしまったという。
「体型だけでなく『肌も乾燥してるし、ほうれい線が目立ってきた』って言われて……。自分では頑張っているつもりだったんですけど、明らかに無理をしていたんだと思います」